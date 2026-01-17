Сибіга: Україна проінформувала партнерів про плани РФ щодо атак на інфраструктуру АЕС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна попередила міжнародних партнерів включно із Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) щодо планів РФ завдати ударів по підстанціях українських АЕС.

"За даними нашої розвідки, Росія планує небезпечні удари по підстанціях, які забезпечують електроенергією українські атомні електростанції. Москва не знає меж у своїй геноцидній меті позбавити українців електроенергії в умовах морозної зими. Ми ділимося відповідними даними з партнерами, попереджаючи про потенційно катастрофічні наслідки. Настав час, щоб світ, включаючи МАГАТЕ та провідні світові держави, які цінують ядерну безпеку, висловилися та винесли чіткі попередження Москві, змусивши її відмовитися від таких безрозсудних планів", - написав він у соцмережі Х у суботу.