Інтерфакс-Україна
Події
18:31 17.01.2026

Сибіга: Україна проінформувала партнерів про плани РФ щодо атак на інфраструктуру АЕС

1 хв читати
Сибіга: Україна проінформувала партнерів про плани РФ щодо атак на інфраструктуру АЕС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна попередила міжнародних партнерів включно із Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) щодо планів РФ завдати ударів по підстанціях українських АЕС.

"За даними нашої розвідки, Росія планує небезпечні удари по підстанціях, які забезпечують електроенергією українські атомні електростанції. Москва не знає меж у своїй геноцидній меті позбавити українців електроенергії в умовах морозної зими. Ми ділимося відповідними даними з партнерами, попереджаючи про потенційно катастрофічні наслідки. Настав час, щоб світ, включаючи МАГАТЕ та провідні світові держави, які цінують ядерну безпеку, висловилися та винесли чіткі попередження Москві, змусивши її відмовитися від таких безрозсудних планів", - написав він у соцмережі Х у суботу.

Теги: #партнери #аес #сибіга

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:11 17.01.2026
Зеленський: ГУР доповів про плани РФ щодо ударів по підстанціях українських АЕС

Зеленський: ГУР доповів про плани РФ щодо ударів по підстанціях українських АЕС

16:36 17.01.2026
ГУР МО: Росія розглядає варіанти удару по підстанціях АЕС України

ГУР МО: Росія розглядає варіанти удару по підстанціях АЕС України

23:03 16.01.2026
Росія свідомо використовує холод як елемент своїх атак, це геноцидний воєнний злочин - Сибіга

Росія свідомо використовує холод як елемент своїх атак, це геноцидний воєнний злочин - Сибіга

10:58 16.01.2026
Україна з партнерами реалізує 42 різних проєкти підтримки енергетики на $1 млрд – Шмигаль

Україна з партнерами реалізує 42 різних проєкти підтримки енергетики на $1 млрд – Шмигаль

15:02 15.01.2026
Сибіга: Голову делегації МКЧХ в Україні буде викликано до МЗС для пояснень через ганебну заяву

Сибіга: Голову делегації МКЧХ в Україні буде викликано до МЗС для пояснень через ганебну заяву

15:44 13.01.2026
Сибіга анонсував екстрене засідання ОБСЄ через російськи удари

Сибіга анонсував екстрене засідання ОБСЄ через російськи удари

21:56 12.01.2026
Сибіга: Україна розраховує на рішучі дії союзників щодо посилення підтримки України та тиску на Москву

Сибіга: Україна розраховує на рішучі дії союзників щодо посилення підтримки України та тиску на Москву

13:20 12.01.2026
Сибіга: війна триває вже довше за радянсько-німецьку, водночас агресор не досяг жодної стратегічної цілі

Сибіга: війна триває вже довше за радянсько-німецьку, водночас агресор не досяг жодної стратегічної цілі

11:25 12.01.2026
Глава МЗС Норвегії прибув до Києва

Глава МЗС Норвегії прибув до Києва

20:47 11.01.2026
Пріоритетним напрямом залишається постачання ракет для ППО від партнерів - Зеленський

Пріоритетним напрямом залишається постачання ракет для ППО від партнерів - Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Трамп запроваджує мита проти країн, незгодних із планами анексії Гренландії, – ЗМІ

Зеленський ввів санкції проти Паралімпійського комітету РФ, Федерації комп'ютерного спорту Росії та трьох фізичних осіб

ГУР МО: Росія розглядає варіанти удару по підстанціях АЕС України

Зеленський повідомив про ухвалені рішення для збільшення імпорту електроенергії

Зеленський: Головне завдання для української делегації – дати реальну інформацію про наслідки російських ударів

ОСТАННЄ

Кулеба: У Києві тривають аварійно-відновлювальні роботи з повернення тепла до 102 житлових будинків

Російський БпЛА поцілив у нежитлову будівлю в Харкові, даних щодо постраждалих немає

Трамп запроваджує мита проти країн, незгодних із планами анексії Гренландії, – ЗМІ

"Укренерго" у неділю застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

Одна людина загинула, 7 постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківської області

До трьох зросла кількість постраждалих у Харкові – ОВА

Завершено аварійно-рятувальні роботи на території терміналу "Нової пошти" на Харківщині

Тестування на загальні навички пройшли 16 конкурсантів на посаду очільника ДМС

Зеленський ввів санкції проти Паралімпійського комітету РФ, Федерації комп'ютерного спорту Росії та трьох фізичних осіб

До двох осіб зросла кількість постраждалих у Харкові – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА