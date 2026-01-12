Сибіга: війна триває вже довше за радянсько-німецьку, водночас агресор не досяг жодної стратегічної цілі

Фото: https://x.com/andrii_sybiha

Російська війна проти України триває вже довше за радянсько-німецьку, водночас агресор не досяг жодної стратегічної цілі за останні 4 роки, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Ця війна триває вже довше за радянсько-німецьку. Водночас агресор не досяг жодної стратегічної цілі за ці майже чотири роки. Зараз час об’єднати всі зусилля для примусу Москви для миру", - сказав він на спільній пресконференції з норвезьким колегою у Києві.

Під час переговорів очільники МЗС окреслили пріоритети співпраці на цей рік та провели детальну розмову з широкого спектру питань двосторонніх відносин, зокрема щодо інвестиційного потенціалу і нарощування взаємовигідного партнерства у сферах безпеки, оборони та технологій.

"Україна та Норвегія вже мають низку спільних оборонних проєктів, і сьогодні не випадково, що в наших переговорах брали участь провідні українські оборонні компанії. Це про спільну, взаємовигідну співпрацю. Ми бачимо потенціал взаємовигідної співпраці", - зазначив Сибіга.

Міністри приділили особливу увагу посиленню української протиповітряної оборони як частини європейського повітряного щита. Як на двосторонньому рівні, так і з залученням інших партнерів.

"Посилення захисту українського неба - це не лише захист життів, але й інвестиція в мир і безпеку всієї Європи" - зазначив глава МЗС.

Під час переговорів Сибіга поінформував свого колегу про динаміку мирних зусиль із США та європейськими партнерами і готовність України до наступних кроків. Очільники зовнішньополітичних відомств окремо обговорили посилення санкційного тиску на Росію та роботу над міцними безпековими гарантіями для України.

Міністр закордонних справ України висловив вдячність Норвегії за її вагомий внесок у лікуванні українських воїнів та обговорив подальший розвиток і розширення відповідних програм.

У грудні Норвезький парламент затвердив $8,3 млрд для підтримки України на 2026 рік, зберігши минулорічний рівень. Норвегія є лідером в ініціативі PURL із загальним внеском $850 млн.

Сибіга відзначив, що майже $17 млрд за два роки - це потужна підтримка та внесок у безпеку та мир в усій Європі.

Міністри закордонних справ також обмінялися думками з широкого кола питань міжнародного порядку денного, зокрема подій в Ірані, Венесуелі та затримання танкерів російського тіньового флоту.