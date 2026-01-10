Інтерфакс-Україна
20:23 10.01.2026

Сибіга закликав іранську владу утриматися від насильства проти протестувальників своєї країни

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав іранську владу утриматися від насильства проти протестувальників своєї країни.

"Як країна, яка подолала тоталітарне та авторитарне правління, протестувала проти утисків та захищала свій демократичний вибір, Україна понад усе цінує громадянські права; тому ми закликаємо іранську владу утриматися від насильства проти протестувальників", - написав він у соцмережі Х в суботу.

Сибіга також закликав міжнародну спільноту розглянути можливість посилення тиску на іранський режим за його насильство проти власного народу та підтримку злочинної війни Росії проти України.

За його словами, підтримка Іраном війни Росії проти України та утиск власних громадян є частиною тієї ж політики насильства та неповаги до людської гідності.

"Іранський народ заслуговує на захист своїх основних громадянських прав, включно з доступом до інформації та свободу зібрань. Іранці заслуговують на нормальне життя, вільне від страху, життя у свободі, безпеці та процвітанні", - підсумував очільник МЗС.

Як повідомлялося, щонайменше 65 людей було вбито протягом 13 днів загальнонаціональних протестів в Ірані, 2311 осіб було заарештовано, повідомляє іранська правоохоронна організація Hrana.

 

Теги: #іран #протестувальники #сибіга

