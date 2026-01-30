Інтерфакс-Україна
17:36 30.01.2026

Сибіга обговорив з нідерландським колегою військову та енергетичну допомогу

Фото: https://t.me/Ukraine_MFA

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів розмову зі своїм нідерландським колегою Девід ван Веелем та обговорив з ним військову та енергетичну допомогу а також просування створення Спеціального трибуналу для забезпечення відповідальності за злочин агресії, скоєний Росією проти України.

"Я мав продуктивну розмову з моїм голландським колегою Девідом ван Веелом одразу після презентації коаліційної угоди. Я вдячний за рішучі формулювання, що підтверджують незмінну підтримку України, включаючи EUR3 млрд щорічної військової допомоги до 2029 року, а також готовність підтримувати Україну на її шляху до членства в ЄС і НАТО," – написав він у соцмережі Х.

Сибіга поінформував свого колегу про ситуацію з безпекою в Україні та висловив вдячність за нещодавній пакет допомоги для енергетики.

"Ми обмінялися думками щодо нашого двостороннього діалогу та приділили особливу увагу просуванню створення Спеціального трибуналу для забезпечення відповідальності за злочин агресії, скоєний Росією проти України", - резюмував очільник українського МЗС.

