Інтерфакс-Україна
Події
05:47 28.01.2026

Під час телефонної розмови Сибіга проінформував МЗС Панами про ситуацію на фронті

1 хв читати

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час телефонної розмови з Міністром закордонних справ Панами Хавʼєром Мартінесом-Ача обговорив стан двосторонніх відносин та регіональні ініціативи а також проінформував очільника МЗС про ситуацію на фронті.

"Україна зацікавлена у зміцненні відносин з Панамою, а також з іншими країнами регіону. Я поінформував свого колегу про ситуацію на полі бою, триваючий терор Росії проти українського народу та наголосив на важливості збереження міцної міжнародної солідарності для досягнення справедливого і тривалого миру", - йдеться в повідомленні Сибіги, оприлюдненому в соціальній мережі Х.

Сибіга привітав Панаму з головуванням в Асоціації карибських держав та подякував за запрошення, надане Україні для участі у заходах цієї регіональної ініціативи.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2016217503031079147?s=46

Теги: #розмова #панама #мзс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:07 27.01.2026
Сибіга заявив, що Зеленський готовий зустрітися з Путіним

Сибіга заявив, що Зеленський готовий зустрітися з Путіним

15:26 27.01.2026
Норвегія готова приєднатись до підготовки кроків для відновлення України - Зеленський

Норвегія готова приєднатись до підготовки кроків для відновлення України - Зеленський

23:47 26.01.2026
МЗС України порадило італійському віцепрем'єру апелювати до Путіна щодо завершення війни

МЗС України порадило італійському віцепрем'єру апелювати до Путіна щодо завершення війни

17:10 23.01.2026
Рада ЄС на рівні глав МЗС знову обговорить Україну

Рада ЄС на рівні глав МЗС знову обговорить Україну

08:14 22.01.2026
Троє українців звільнено з незаконного утримання у Венесуелі - Сибіга

Троє українців звільнено з незаконного утримання у Венесуелі - Сибіга

21:47 21.01.2026
Українська енергосистема отримає додаткову допомогу від іноземних партнерів, приватних донорів та МЗС України

Українська енергосистема отримає додаткову допомогу від іноземних партнерів, приватних донорів та МЗС України

15:20 21.01.2026
Сибіга та Каллас обговорили питаннях енергетики та безпеки України

Сибіга та Каллас обговорили питаннях енергетики та безпеки України

20:29 19.01.2026
Сибіга на переговорах з румунською колегою: Розраховуємо на наших сусідів у наданні додаткової енергетичної допомоги

Сибіга на переговорах з румунською колегою: Розраховуємо на наших сусідів у наданні додаткової енергетичної допомоги

20:20 19.01.2026
Федоров у розмові з Гілі відзначив важливість спільного проєкту з виробництва дронів Octopus

Федоров у розмові з Гілі відзначив важливість спільного проєкту з виробництва дронів Octopus

21:57 15.01.2026
Україна скликає "Енергетичний Рамштайн" - Сибіга

Україна скликає "Енергетичний Рамштайн" - Сибіга

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих після атаки дронів РФ по потягу на Харківщині зросла до чотирьох, ще чотирьох шукають - Зеленський

Троє людей загинули, ще двоє постраждали внаслідок удару БпЛА по пасажирському поїзду в Харківській області

Зеленський: отримуємо хороші сигнали з Європи щодо готовності європейців активніше тиснути на агресора

В Україну прибуло 76 аварійних генераторів від ЄС

Щонайменше двоє поранених через удар по пасажирському потягу "Барвінкове – Львів – Чоп" на Харківщині – Кулеба

ОСТАННЄ

На Львівщині, у Золочівському районі, після ворожої атаки радіаційний фон у нормі - ОВА

У Білогородській громаді внаслідок атаки загинули двоє людей, четверо постраждали

Після ворожої атаки поїзд Барвінкове–Львів-Чоп відновив рух: 10 вагонів повернулися на рейс - УЗ

В результаті атаки РФ у Білогородській громаді пошкоджено будинок, евакуюють мешканців - ОВА

Сили оборони відбили з початку доби 93 ворожі атаки - Генштаб

В СТОЛИЦІ ПРАЦЮЄ ППО - КМВА

Внаслідок атаки ворожого БпЛА на Одещині виникла пожежа на території православного монастиря

Партія генераторів ЄС піде на підтримку критичної інфраструктури 10 областей України - Мінрозвитку

Глава МЗС Польщі закликав Маска унеможливити використання РФ Starlink для ударів по Україні

Заступник керівника ОП обговорив із очільниками областей приєднання когенераційних потужностей до енергосистеми України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА