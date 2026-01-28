Під час телефонної розмови Сибіга проінформував МЗС Панами про ситуацію на фронті

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час телефонної розмови з Міністром закордонних справ Панами Хавʼєром Мартінесом-Ача обговорив стан двосторонніх відносин та регіональні ініціативи а також проінформував очільника МЗС про ситуацію на фронті.

"Україна зацікавлена у зміцненні відносин з Панамою, а також з іншими країнами регіону. Я поінформував свого колегу про ситуацію на полі бою, триваючий терор Росії проти українського народу та наголосив на важливості збереження міцної міжнародної солідарності для досягнення справедливого і тривалого миру", - йдеться в повідомленні Сибіги, оприлюдненому в соціальній мережі Х.

Сибіга привітав Панаму з головуванням в Асоціації карибських держав та подякував за запрошення, надане Україні для участі у заходах цієї регіональної ініціативи.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2016217503031079147?s=46