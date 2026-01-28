Іспанія супроводжує до Марокко танкер, який порушив санкції ЄС проти Росії - ЗМІ

Іспанське рятувальне судно супроводжує до порту Танжер-Мед у Марокко танкер Chariot Tide, який перебуває у санкційному списку Євросоюзу за транспортування російської нафти, повідомляє Reuters.

За інформацією видання, Іспанська Морська адміністрація зазначила, що двигун танкера вийшов з ладу 22 січня, і він дрейфував без рушійної сили в міжнародних водах за 33 милі на південь від Адри в Альмерії, що входить до іспанської пошуково-рятувальної зони.

"Судно супроводжує рятувальне судно Clara Campoamor до порту Tanger Med", – йдеться в повідомленні.

"Танкер, який ходив під прапором Мозамбіку та до листопада 2024 року називався Marabella Sun, перебуває у санкційному списку ЄС за сприяння експорту російської нафти за нерегулярних і високоризикових практик судноплавства. Судно також внесено до санкційного списку Великої Британії", - йдеться в повідомленні.

Джерело: https://www.reuters.com/business/energy/eu-sanctioned-oil-tanker-escorted-morocco-by-spanish-rescue-ship-merchant-marine-2026-01-27/