Події
10:45 19.01.2026

Станом на зараз немає даних про українців серед загиблих чи постраждалих внаслідок аварії в Іспанії

Станом на ранок понеділка, 19 січня, відсутня інформація про громадян України серед загиблих або постраждалих унаслідок аварії двох пасажирських потягів високої швидкості на півдні Іспанії.

Про це повідомив журналістам речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

"Станом на зараз немає інформації про громадян України серед жертв або постраждалих", — зазначив він.

За попередніми даними іспанських служб, унаслідок зіткнення, що сталося ввечері 18 січня поблизу населеного пункту Адамуч (провінція Кордова), загинули щонайменше 39 осіб, ще 152 отримали поранення.

Аварія сталася, коли один із потягів (за маршрутом Малага — Мадрид) зійшов із рейок і зіткнувся з іншим потягом, що рухався назустріч (Мадрид — Уельва). Обидва поїзди були високошвидкісними, на момент аварії в них перебувало близько 500 пасажирів. Причини інциденту встановлюються.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у своєму дописі в X (колишній Twitter) висловив глибокі співчуття у зв’язку з трагедією.

