Інтерфакс-Україна
Події
09:28 06.01.2026

Російські "джерела" надмірно переймаються, висловлюючи думки про "зони впливу" – МЗС

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий прокоментував цитату зі статті агентства Reuters "Росія втрачає союзника у Венесуелі, але сподівається виграти від реаліполітики "Дикого заходу" Трампа", в якій згадується анонімне російське високопоставлене джерело, яке стверджує, що після військової операції США у Венесуелі Росія тепер також має "свою сферу впливу".

"Російські "джерела", які надмірно переймаються, висловлюючи гарячі думки про "зони впливу". Цікаво, де були кордони їхньої зони впливу, коли банда Пригожина рушила на Москву, змусивши їх тремтіти від страху. Можливо, вона обмежувалася валізою з екскрементами Путіна. І досі обмежується", - написав Тихій у соцмережі Х.

Як пише агентство, джерело посилалося на бажання адміністрації Трампа підтвердити домінування США в Західній півкулі та відродити доктрину Монро 19 століття, яка проголошувала цей регіон зоною впливу Вашингтону.

"Росія втратила союзника в Латинській Америці", — цитує Reuters слова високопоставленого російського джерела, яке побажало залишитися анонімним через делікатність ситуації. "Але якщо це приклад реалізації доктрини Монро Трампа, як це здається, то Росія також має свою сферу впливу".

Як повідомлялось, 5 січня Державний департамент США в соціальній мережі Х оприлюднив зображення президента Дональда Трампа з написом "Це наша півкуля".

