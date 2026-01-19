Інтерфакс-Україна
Події
20:29 19.01.2026

Сибіга на переговорах з румунською колегою: Розраховуємо на наших сусідів у наданні додаткової енергетичної допомоги

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів переговори з румунською колегою Оаною Цою на Всесвітньому економічному форумі 2026 у Давосі (Швейцарія), поділився переліком найнагальніших потреб для повернення світла й тепла в домівки українців.

"Я поінформував про ситуацію в Україні та завдану Росією шкоду нашій енергетичній системі. Я поділився переліком найнагальніших потреб для повернення світла й тепла в домівки українців. Ми розраховуємо на наших сусідів у наданні додаткової енергетичної та гуманітарної допомоги", - написав Сибіга у соцмережі Х.

Міністри також обмінялися думками щодо нещодавньої геополітичної динаміки та подій. Сибіга наголосив, що мир для України є ключовим для європейської та глобальної безпеки.

"Ми домовилися посилити нашу двосторонню та регіональну співпрацю цього року", - зазначив глава МЗС.

 

