08:30 13.01.2026

Глави МЗС України та Норвегії обговорили перспективи проєктів української оборонної промисловості

Глави МЗС України та Норвегії обговорили перспективи проєктів української оборонної промисловості
Фото: https://x.com/andrii_sybiha

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга разом з норвезьким колегою Еспеном Бартом Ейде зустрілися з українськими виробниками оборонної продукції КБ "Луч" та компанії "Fire Point".

"У рамках візиту @EspenBarthEide ми провели зустріч з керівництвом КБ "Луч" та компанії "Fire Point", відомих українських виробників оборонної продукції. Сторони скоординували зусилля та обговорили поточний стан і майбутні перспективи ключових проектів оборонної промисловості.

"Наша дискусія була зосереджена на зміцненні наших партнерських відносин та просуванні спільних ініціатив щодо підвищення безпеки та стійкості. Міцна міжнародна співпраця залишається важливою для протидії агресії Росії та підтримки спільних цінностей", - зазначив Сибіга.

Він додав, що був радий отримати від директора КБ "Луч" Олега Коростельова модель ракети "Паляниця" як символ спільної відданості зміцненню обороноздатності України через стратегічне партнерство.

"Ми також отримали спеціальні подарунки від технічного директора Fire Point Ірини Терех - символічні гральні картки із зображеннями ракет FP. Найкращий доказ того, що в України картки є", - написав міністр.

 

