"Енергоатом" та "Укргідроенерго" долучаються до надання адресної допомоги вразливим категоріям населення - Свириденко

Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Від сьогодні "Енергоатом" та "Укргідроенерго" долучаються до ініціативи надання адресної допомоги уразливим категоріям населення, повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

"Продовжуємо забезпечення надання адресної допомоги тим, хто найбільше цього потребує — людям з інвалідністю та одиноким пенсіонерам. Зустрілась з керівництвом Групи "Нафтогаз", "Енергоатому" та "Укргідроенерго" щодо нарощування цієї допомоги. Група "Нафтогаз" продовжує надання відповідної підтримки. Від сьогодні "Енергоатом" та "Укргідроенерго" також долучаються до цієї ініціативи", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

За її словами, окрім Києва та Київської області, допомога надаватиметься в регіонах, де ситуація є особливо складною, йдеться зокрема про прифронтові області.

Прем1єр повідомила, що станом на зараз перші 10 тис. "Пакунків тепла", профінансовані Групою "Нафтогаз", уже роздані в районах Києва та Київської області.

"Пакунок містить речі, які допоможуть пройти холодний період, зігрітися, залишатися на зв’язку та заряджати медичні пристрої", - додала вона.