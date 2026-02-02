Інтерфакс-Україна
Події
11:17 02.02.2026

"Енергоатом" та "Укргідроенерго" долучаються до надання адресної допомоги вразливим категоріям населення - Свириденко

1 хв читати
"Енергоатом" та "Укргідроенерго" долучаються до надання адресної допомоги вразливим категоріям населення - Свириденко
Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Від сьогодні "Енергоатом" та "Укргідроенерго" долучаються до ініціативи надання адресної допомоги уразливим категоріям населення, повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

"Продовжуємо забезпечення надання адресної допомоги тим, хто найбільше цього потребує — людям з інвалідністю та одиноким пенсіонерам. Зустрілась з керівництвом Групи "Нафтогаз", "Енергоатому" та "Укргідроенерго" щодо нарощування цієї допомоги. Група "Нафтогаз" продовжує надання відповідної підтримки. Від сьогодні "Енергоатом" та "Укргідроенерго" також долучаються до цієї ініціативи", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

За її словами, окрім Києва та Київської області, допомога надаватиметься в регіонах, де ситуація є особливо складною, йдеться зокрема про прифронтові області.

Прем1єр повідомила, що станом на зараз перші 10 тис. "Пакунків тепла", профінансовані Групою "Нафтогаз", уже роздані в районах Києва та Київської області.

"Пакунок містить речі, які допоможуть пройти холодний період, зігрітися, залишатися на зв’язку та заряджати медичні пристрої", - додала вона.

Теги: #допомога #енергоатом #укргідроенерго #населения

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

04:35 02.02.2026
Київщина отримала 40 генераторів від литовських партнерів для дитячих будинків сімейного типу

Київщина отримала 40 генераторів від литовських партнерів для дитячих будинків сімейного типу

19:07 01.02.2026
Для проєкту "Сталеві союзники" зібрано $500 тис. на наземні роботизовані платформи для ЗСУ - Сибіга

Для проєкту "Сталеві союзники" зібрано $500 тис. на наземні роботизовані платформи для ЗСУ - Сибіга

10:06 30.01.2026
Посли G7 вітають завершення процесу відбору членів нової НР "Енергоатому"

Посли G7 вітають завершення процесу відбору членів нової НР "Енергоатому"

20:34 28.01.2026
Уряд завершив формування НР "Енергоатома" – Свириденко

Уряд завершив формування НР "Енергоатома" – Свириденко

20:18 28.01.2026
Франція цього року додатково поставить літаки та ракети для ППО - Зеленський

Франція цього року додатково поставить літаки та ракети для ППО - Зеленський

19:48 28.01.2026
В Україну будуть надіслані генератори - Макрон після розмови з Зеленським

В Україну будуть надіслані генератори - Макрон після розмови з Зеленським

15:33 28.01.2026
Голова енергокомітету Ради розраховує на остаточне формування НР "Енергоатому" до кінця тижня

Голова енергокомітету Ради розраховує на остаточне формування НР "Енергоатому" до кінця тижня

00:38 28.01.2026
Партія генераторів ЄС піде на підтримку критичної інфраструктури 10 областей України - Мінрозвитку

Партія генераторів ЄС піде на підтримку критичної інфраструктури 10 областей України - Мінрозвитку

22:14 27.01.2026
Україна очікує прибуття чергової партії енергетичної допомоги від Словаччини та Молдови - Сибіга

Україна очікує прибуття чергової партії енергетичної допомоги від Словаччини та Молдови - Сибіга

19:41 26.01.2026
З 2022 року уряд Франції надав Україні в енергетичній сфері EUR94 млн - посол

З 2022 року уряд Франції надав Україні в енергетичній сфері EUR94 млн - посол

ВАЖЛИВЕ

"Укренерго" вводить екстрені відключення електроенергії у Києві та Київській області – ДТЕК

Команда України вирушить на тристоронні переговори в ОАЕ ввечері 2 лютого після підготовчої наради — Зеленський

Кількість загиблих шахтарів зросла до 15, постраждалих семеро - ДТЕК оновив свій допис

ДТЕК повідомляє про 13 загиблих та 8 поранених внаслідок атаки РФ на автобус шахтарів на Дніпропетровщині

Загинули 12 осіб, ще 7 постраждали через атаку ворожих БпЛА на Дніпропетровщині

ОСТАННЄ

УЧХ у 2025 році виплатив постраждалим від війни понад 590 млн грн грошової допомоги

ТОК Gulliver повністю відкрито

Через атаки є відключення споживачів у чотирьох областях, 162 населені пункти без світла через негоду

Російські обстріли забрали життя жителів Слов'янська та Олексієво-Дружківки - ОВА

Міністр оборони повідомив про запуск верифікації терміналів Starlink в Україні у взаємодії зі SpaceX

У Києві затримали 47-річного чоловіка, який запустив салют, щоб здивувати дівчину

7 корпус ДШВ: Біля Покровська дрони врятували українських військових від полону

ПриватБанк закриває відділення у Дружківці, команду переведуть до Краматорська

СБУ: продавчиня магазину в Сумах коригувала ворожі удари

Повідомлено про підозру посадовцю ДСНС за купівлю непридатних квартир на 20 млн грн держкоштів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА