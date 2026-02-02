7 корпус ДШВ: Біля Покровська дрони врятували українських військових від полону

Пресслужба 7-го корпусу Десантно-штурмових військ (ДШВ) розповіла, як біля Покровська (Донецька обл.) дрони врятували бійців Збройних сил України від полону та знищили групу окупантів.

"Чотирьох військових захопила диверсійно-розвідувальна група росіян під час штурму спостережного пункту. Згодом групу противника, яка супроводжувала наших воїнів, виявила аеророзвідка, що патрулювала місцевість", - йдеться у повідомленні 7-го корпусу ДШВ у телеграм-каналі у понеділок.

Повідомляється, що одразу на допомогу побратимам вилетіли ударні дрони 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади 7 корпусу швидкого реагування ДШВ, 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша та інших суміжних підрозділів.

"Наближення рою FPV-дронів дезорієнтувало противника й відволікло його увагу. Цим скористалися українські військові – і їм вдалося вирватися з ворожого полону. Натомість російські військові намагалися сховатися в кущах і траншеях, однак протягом кількох хвилин по групі відпрацювало понад 10 українських ударних дронів", - розповіли у пресслужбі 7-го корпусу ДШВ.

"Результат: особовий склад противника – знищений", - так завершено повідомлення українських захисників.