Інтерфакс-Україна
Події
10:40 02.02.2026

7 корпус ДШВ: Біля Покровська дрони врятували українських військових від полону

1 хв читати
7 корпус ДШВ: Біля Покровська дрони врятували українських військових від полону

Пресслужба 7-го корпусу Десантно-штурмових військ (ДШВ) розповіла, як біля Покровська (Донецька обл.) дрони врятували бійців Збройних сил України від полону та знищили групу окупантів.

"Чотирьох військових захопила диверсійно-розвідувальна група росіян під час штурму спостережного пункту. Згодом групу противника, яка супроводжувала наших воїнів, виявила аеророзвідка, що патрулювала місцевість", - йдеться у повідомленні 7-го корпусу ДШВ у телеграм-каналі у понеділок.

Повідомляється, що одразу на допомогу побратимам вилетіли ударні дрони 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади 7 корпусу швидкого реагування ДШВ, 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша та інших суміжних підрозділів.

"Наближення рою FPV-дронів дезорієнтувало противника й відволікло його увагу. Цим скористалися українські військові – і їм вдалося вирватися з ворожого полону. Натомість російські військові намагалися сховатися в кущах і траншеях, однак протягом кількох хвилин по групі відпрацювало понад 10 українських ударних дронів", - розповіли у пресслужбі 7-го корпусу ДШВ. 

"Результат: особовий склад противника – знищений", - так завершено повідомлення українських захисників.

Теги: #7_корпус

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:41 19.01.2026
Сили оборони стримують ворога на півночі Покровська та Мирнограда, за тиждень знищено 370 окупантів – 7 корпус ДШВ

Сили оборони стримують ворога на півночі Покровська та Мирнограда, за тиждень знищено 370 окупантів – 7 корпус ДШВ

11:27 17.01.2026
7 корпус ДШВ: окупанти хочуть вийти до пануючих висот Закітного та Кривої Луки для обстрілів Словʼянська, Лиману та Миколаївки

7 корпус ДШВ: окупанти хочуть вийти до пануючих висот Закітного та Кривої Луки для обстрілів Словʼянська, Лиману та Миколаївки

09:44 11.01.2026
РФ намагалася штурмувати північ Покровська – десантники

РФ намагалася штурмувати північ Покровська – десантники

10:46 09.01.2026
Попри постійний тиск, Сили оборони утримують Мирноград – 7 корпус ДШВ

Попри постійний тиск, Сили оборони утримують Мирноград – 7 корпус ДШВ

ВАЖЛИВЕ

"Укренерго" вводить екстрені відключення електроенергії у Києві та Київській області – ДТЕК

Команда України вирушить на тристоронні переговори в ОАЕ ввечері 2 лютого після підготовчої наради — Зеленський

Кількість загиблих шахтарів зросла до 15, постраждалих семеро - ДТЕК оновив свій допис

ДТЕК повідомляє про 13 загиблих та 8 поранених внаслідок атаки РФ на автобус шахтарів на Дніпропетровщині

Загинули 12 осіб, ще 7 постраждали через атаку ворожих БпЛА на Дніпропетровщині

ОСТАННЄ

УЧХ у 2025 році виплатив постраждалим від війни понад 590 млн грн грошової допомоги

ТОК Gulliver повністю відкрито

Через атаки є відключення споживачів у чотирьох областях, 162 населені пункти без світла через негоду

"Енергоатом" та "Укргідроенерго" долучаються до надання адресної допомоги вразливим категоріям населення - Свириденко

Російські обстріли забрали життя жителів Слов'янська та Олексієво-Дружківки - ОВА

Міністр оборони повідомив про запуск верифікації терміналів Starlink в Україні у взаємодії зі SpaceX

У Києві затримали 47-річного чоловіка, який запустив салют, щоб здивувати дівчину

ПриватБанк закриває відділення у Дружківці, команду переведуть до Краматорська

СБУ: продавчиня магазину в Сумах коригувала ворожі удари

Повідомлено про підозру посадовцю ДСНС за купівлю непридатних квартир на 20 млн грн держкоштів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА