ПриватБанк закриває відділення у Дружківці, команду переведуть до Краматорська

Державний ПриватБанк зупиняє роботу відділення у Дружківці Донецької області через погіршення безпекової ситуації в місті, повідомила фінустанова у Facebook.

У банку зазначили, що продовжувати роботу у місті стало надто небезпечно через постійні атаки дронів та обстріли, тоді як рятувальні служби проводять евакуацію цивільних.

За інформацією фінустанови, команда з Дружківки продовжить обслуговування клієнтів у Краматорську, що розташований приблизно за 20 км, де можна буде отримати весь перелік послуг. Загалом у Донецькій області продовжують працювати 11 відділень банку.

У ПриватБанку також нагадали, що відділення у Дружківці від початку повномасштабного вторгнення працювало безперервно та у 2025 році прийняло понад 38 тис. клієнтів, зокрема місцевих мешканців і військових.

ПриватБанк – найбільший державний банк України. Загальні активи фінустанови, за даними Нацбанку, на 1 грудня 2025 року досягли 866,9 млрд грн (25,8% від загального обсягу). З мережею у 1058 відділень на 1 січня 2026 року, банк зберігає друге місце за цим показником.