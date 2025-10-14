З Дружківки на Донеччині "Білі янголи" евакуювали п’ятьох дітей, найменшому– два роки

Фото: https://t.me/mvs_ukraine

Евакуаційна група Національної поліції "Білі янголи" вивезла з Дружківки (Донецька обл.) п’ятьох дітей, найменшому з них – два роки, повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ (МВС).

"Поліцейські вивезли з-під обстрілів дві родини. Дворічний Сашко не міг спати через постійні вибухи. Його сестра Злата зізнається, що їй страшно лягати. Дівчинці 11 років і вона ще не бачила мирного життя. Найстаршому брату 16 років. Разом з мамою вони їдуть у вже приготований для них будинок у більш безпечному регіоні", - йдеться у повідомленні МВС у телеграм-каналі у вівторок.

За даними пресслужби, ще одна евакуйована сім’я – мати і два брати, 15 і 16 років. "Білі янголи" доставили людей до волонтерів, які відвезли їх у нове житло.

"Місто стало дуже небезпечним. Постійно залітають FPV-дрони, летять КАБи. Життя рятує евакуація", - зазначає поліцейський спецекіпажу Антон Пронь.