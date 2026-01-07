Дрони стали одним із ключових факторів ефективності підрозділів МВС на полі бою - Клименко

Упродовж 2025 року бойові підрозділи системи МВС уразили та знищили більше 7 тис. ворожих артилерійських установок та мінометів, майже 2 тис. одиниць бронетехніки та 922 засоби РЕБ/РЕР та РЛС противника, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"БПЛА стали одним із ключових факторів ефективності бойових підрозділів системи МВС на полі бою", - написав голова МВС в телеграм-каналі в середу.

Він зазначив, що підрозділи гвардійців, прикордонників та поліції системно й результативно застосовують дрони для розвідки, коригування вогню, виявлення техніки та руйнування логістики противника, а також для точкового ураження цілей.

"Результат роботи наших підрозділів за минулий рік – мільярдні збитки для держави-окупанта та втрати ворога", - наголосив Клименко.

Міністр уточнив, що упродовж 2025 року уражено та знищено 7 246 артилерійських установок, мінометів, гармат та САУ; 92 наземних роботизованих комплексів; 1 955 одиниць бронетехніки; 1 010 ворожих танків; 204 реактивних системи залпового вогню; 922 засобів РЕБ/РЕР та РЛС; 1 059 складів з боєкомплектом.

Окрім цього, як наголосив Клименко, знищено понад 5,8 тис. повітряних засобів (БПЛА та авіації), сотні позицій та укріплень окупантів, опорних пунктів, інженерну техніку, засоби ППО тощо.

"Це свідчить про те, що інвестиції в безпілотні технології дають реальний та вимірюваний ефект на полі бою. Саме тому ми й надалі розвиватимемо цей напрям: посилюватимемо підготовку операторів, масштабуватимемо найкращі рішення та впроваджуватимемо інновації, які вже довели свою ефективність у бойових умовах", - резюмував голова МВС.