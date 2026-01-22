Інтерфакс-Україна
Події
18:29 22.01.2026

У МВС розповіли, як під час надзвичайної ситуації в енергетиці подбати про базову готовність

У Міністерстві внутрішніх справ України розповіли, як діяти під час надзвичайної ситуації в енергетиці.

"Будьте готові до посилених заходів безпеки: слідкуйте за повідомленнями влади, подбайте про безпеку дітей і обмежте перебування на вулиці без нагальної потреби в темну пору доби. Під час перебоїв з тепло- та енергопостачанням дотримуйтеся базових правил обігріву оселі", – йдеться у повідомленні на сайті відомства у четвер.

Першочергово українцям радять підготувати валізу першої необхідності. У ній мають бути документи, теплі речі, аптечка, засоби обігріву, засоби особистої гігієни та необхідна кількість готівки. У МВС закликають перевіряти рівень заряду додаткових джерел живлення, технічний стан транспорту та наявність пального. Також рекомендується забезпечити запас корму для домашніх улюбленців.

У відомстві радять не намагатися обігріти всю квартиру, а перебувати в одній, бажано найменшій кімнаті, а також одягатися у кілька шарів, використовувати грілки та підтримувати легку фізичну активність. Рекомендується зробити вдома запас на 3-5 діб: питної та технічної води; продуктів тривалого зберігання; необхідних медикаментів.

"Якщо вам потрібна допомога, консультація чи інформація про найближче укриття/Пункт Незламності – телефонуйте 112. Без мобільного звʼязку? Підключайтеся до Wi-Fi та звертайтесь до екстрених служб через застосунок 112 Ukraine", – йдеться у повідомленні.

