Глава МВС: водолази ДСНС ліквідували пошкодження труби ТЕЦ в умовах морозу до –15 °C

Унікальну підводну спецоперацію з ліквідації пошкоджень труби ТЕЦ в Києві в умовах морозу до –15 °C провели водолази ДСНС України, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Унаслідок російського обстрілу одна зі столичних ТЕЦ зазнала підтоплення через пошкодження труби. Це суттєво ускладнювало ремонт обладнання, від якого залежить тепло й електропостачання в оселях тисяч людей", - написав глава МВС в телеграм-каналі в четвер.

Він повідомив: "Не вагаючись, у крижаній воді та за екстремальних умов наші водолази розпочали роботи з ліквідації пошкоджень".

За словами міністра, спецоперація водолазів тривала 6 діб: витік води було зупинено, що дозволило службам продовжити відновлювальні роботи.

Клименко висловив щиру вдячність водолазам ДСНС за професіоналізм та президенту Україні - за високе державне відзначення їхньої роботи.

Міністр додав, що відповідно до указу глави держави орденом "За мужність" ІІІ ступеня нагороджено Артема Орлова, Дениса Фролова та Михайла Хижняка; орденом Данила Галицького - Андрія Власенка; медаллю "Захиснику Вітчизни" - Антона Гайтана.