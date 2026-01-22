Інтерфакс-Україна
Події
13:35 22.01.2026

Глава МВС: водолази ДСНС ліквідували пошкодження труби ТЕЦ в умовах морозу до –15 °C

1 хв читати
Глава МВС: водолази ДСНС ліквідували пошкодження труби ТЕЦ в умовах морозу до –15 °C

Унікальну підводну спецоперацію з ліквідації пошкоджень труби ТЕЦ в Києві в умовах морозу до –15 °C провели водолази ДСНС України, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Унаслідок російського обстрілу одна зі столичних ТЕЦ зазнала підтоплення через пошкодження труби. Це суттєво ускладнювало ремонт обладнання, від якого залежить тепло й електропостачання в оселях тисяч людей", - написав глава МВС в телеграм-каналі в четвер.

Він повідомив: "Не вагаючись, у крижаній воді та за екстремальних умов наші водолази розпочали роботи з ліквідації пошкоджень".

За словами міністра, спецоперація водолазів тривала 6 діб: витік води було зупинено, що дозволило службам продовжити відновлювальні роботи.

Клименко висловив щиру вдячність водолазам ДСНС за професіоналізм та президенту Україні - за високе державне відзначення їхньої роботи.

Міністр додав, що відповідно до указу глави держави орденом "За мужність" ІІІ ступеня нагороджено Артема Орлова, Дениса Фролова та Михайла Хижняка; орденом Данила Галицького - Андрія Власенка; медаллю "Захиснику Вітчизни" - Антона Гайтана.

Теги: #тец #клименко #дснс #мвс #ліквідація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:51 20.01.2026
У Києві працюють понад 1300 пунктів незламності та обігріву – МВС

У Києві працюють понад 1300 пунктів незламності та обігріву – МВС

14:54 20.01.2026
Свириденко: станом на зараз наявного продовольства в Україні достатньо

Свириденко: станом на зараз наявного продовольства в Україні достатньо

14:52 20.01.2026
Глава МВС: майже 15 тис. звернень на лінію 112 щодо відсутності тепла та електрики поступило зі столиці і Київщини

Глава МВС: майже 15 тис. звернень на лінію 112 щодо відсутності тепла та електрики поступило зі столиці і Київщини

19:04 19.01.2026
ДСНС розгорнула 41 мобільну кухню У Києві – Свириденко

ДСНС розгорнула 41 мобільну кухню У Києві – Свириденко

18:21 16.01.2026
Глава МВС: за добу на 112 поступило 3,5 тис. скарг киян на відсутність електрики, тепла і води

Глава МВС: за добу на 112 поступило 3,5 тис. скарг киян на відсутність електрики, тепла і води

16:45 16.01.2026
Дві жінки загинули у Нікополі через ворожий обстріл

Дві жінки загинули у Нікополі через ворожий обстріл

08:42 15.01.2026
ППО знищила 61 з 82 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 13 локаціях - Повітряні сили ЗСУ

ППО знищила 61 з 82 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 13 локаціях - Повітряні сили ЗСУ

11:42 14.01.2026
У Краматорську через російський обстріл загинув чоловік – ДСНС

У Краматорську через російський обстріл загинув чоловік – ДСНС

10:29 14.01.2026
В Голосіївському районі Києва в багатоповерхівці вибухнула газова суміш, постраждала людина – ДСНС

В Голосіївському районі Києва в багатоповерхівці вибухнула газова суміш, постраждала людина – ДСНС

20:36 13.01.2026
Зеленський про ліквідацію наслідків ударів РФ: Готові допомагати громадам, але вони самі мають бути максимально активними

Зеленський про ліквідацію наслідків ударів РФ: Готові допомагати громадам, але вони самі мають бути максимально активними

ВАЖЛИВЕ

Федоров: Уряд звільнив 5 заступників міністра оборони, частина залишиться в МО, найближчими тижнями зʼявляться нові члени команди

У Давосі почалася зустріч Зеленського та Трампа

САП: ексголові Держприкордонслужби повідомлено про підозру в системному хабарництві за безперешкодний перетин кордону

МХП розміщує євробонди-2029 на $450 млн під 10,5%, акції подорожчали на 3,4%

Зеленський прибув до Швейцарії, орієнтовно о 13:00 планується зустріч із Трампом – прессекретар

ОСТАННЄ

Окупанти влучили у житловий будинок у Дніпрі – мер

Федоров: Уряд звільнив 5 заступників міністра оборони, частина залишиться в МО, найближчими тижнями зʼявляться нові члени команди

У Давосі почалася зустріч Зеленського та Трампа

НАЛУ презентувала альтернативний законопроєкт щодо впровадження ПДВ для ФОПів

Кількість постраждалих в Кривому Розі зросла до 11 людей – ОВА

САП: ексголові Держприкордонслужби повідомлено про підозру в системному хабарництві за безперешкодний перетин кордону

Раді рекомендують ухвалити закон щодо спрощення набуття майна неповнолітніми

ЄСПЛ визнав РФ винною у порушенні права на мирні зібрання в Криму – Представництво президента в АРК

Україна хоче передбачуваності у питанні вступу до ЄС, фінпідтримці та гарантіях безпеки – віцепрем’єр Качка

Рада миру створена в Давосі за участю Трампа

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА