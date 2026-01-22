У Раді реєструють нову редакцію Цивільного кодексу - Стефанчук

Автори нової редакції Цивільного кодексу реєструють законопроєкт в українському парламенті, повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Майже шість років роботи робочої групи з рекодифікації (оновлення) цивільного законодавства України — і ось сьогодні, на День Соборності, в Раді ми реєструємо нову редакцію Цивільного кодексу України (Кодексу права приватного)", — написав Стефанчук у Фейсбуці у четвер.

За його словами, обсяг документа складає 832 сторінки. Стефанчук зазначив, що до роботи над новою редакцією було залучено 247 експертів та "29 років — власного професійного досвіду".

На думку спікера, "Україна гідно отримає найкращу у світі кодифікацію цивільного законодавства".

Він нагадав, що перша кодифікація Цивільного кодексу була подана депутатами дев’ятого скликання.

Як повідомлялося, Стефанчук є одним з авторів законопроєктів щодо осучаснення Цивільного кодексу.