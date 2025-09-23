Інтерфакс-Україна
Політика
11:06 23.09.2025

Цивільний кодекс має стати сучасною конституцією приватного права - Стефанчук

2 хв читати
Цивільний кодекс має стати сучасною конституцією приватного права - Стефанчук

Цивільний кодекс має відігравати роль сучасної Конституції приватного права, вважає голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Сьогодні Цивільний кодекс має стати сучасною "Конституцією приватного права" — юридичним втіленням принципу, що людина є найвищою соціальною цінністю. І ми це обов’язково зробимо", - написав Стефанчук у Фейсбуці.

Він нагадав, що у Верховній Раді зареєстровані два законопроєкти (№14056 і № 14057) щодо модернізації Цивільного кодексу.

"Ці два законопроєкти спрямовані на осучаснення двох фундаментальних книг Цивільного кодексу: загальних положень та особистих прав. Ми оновили їх і привели у відповідність до вимог європейського законодавства. Це велика й кропітка робота. У новій редакції ми поєднали сучасні європейські тенденції розвитку приватного права з українською реальністю", - зазначив спікер парламенту.

За його словами, у новій редакції другої книги Цивільного кодексу вдалося створити найсучаснішу систему особистих прав.

"Вона значно розширює правові можливості кожного у захисті найцінніших благ — життя, здоров’я, гідності, честі, репутації, приватності тощо. Перелік особистих прав став ширшим і включає нові медичні, репродуктивні, соціальні, ідентифікаційні, інформаційні та цифрові права," - наголосив Стефанчук.

Голова Верховної Ради повідомив, що над оновленням Цивільного кодексу працювала велика група науковців і практиків.

"Багато положень ми узгоджували з військовими, враховуючи вимоги часу та умови воєнного стану", - підкреслив Стефанчук.

Він також зазначив, що робота над законопроєктами продовжується і пропозиції можна надсилати на адресу робочої групи з рекодифікації цивільного законодавства.

Як повідомлялося, Стефанчук є одним з авторів законопроєктів щодо осучаснення Цивільного кодексу.

 

Теги: #стефанчук #цивільний_кодекс

