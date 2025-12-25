Інтерфакс-Україна
Політика
18:50 25.12.2025

Робоча група з підготовки законів щодо проведення виборів під час війни засідатиме 26 грудня - Корнієнко

Перше засідання робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій щодо особливостей організації та проведення виборів під час воєнного стану (повоєнних виборів) в Україні відбудеться у п’ятницю, повідомив голова робочої групи, перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко.

"Завтра о 13.00 заплановано перше онлайн засідання робочої групи з питань підготовки виборів, референдумів під час воєнного стану та в повоєнний період. Наразі до складу робочої групи вже долучено близько 60 людей. Також можливо будуть долучатися люди без статусу члена робочої групи, але з можливістю брати участь", — сказав Корнієнко агентству "Інтерфакс-Україна" у четвер.

За словами народного депутата, в робочій групі – представники (по дві людини) від всіх фракцій та груп парламенту, близько 10 осіб від ключових громадських організацій, а також представники органів виконавчої влади та силових структур.

"Рівень представництва різний - в основному це заступники керівників профільних департаментів, від МЗС, наприклад, державний секретар. В групі 5 членів Центральної виборчої комісії на чолі з головою. Є представники секретаріатів і ЦВК, і апарату Верховної Ради для того, щоб фіксувати технічну складову", — зазначив Корнієнко.

Корнієнко розповів, що у голови групи — три  заступники: голова парламентського комітету з питань державної влади Олена Шуляк,  голова комітету з питань національної безпеки Олександр Завітневич та віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк.

"За посадою в групу входить голова підкомітету з питань виборів, заступниця голови комітету з питань державної влади Аліна Загоруйко і понад 5 членів профільного комітету, тому що їм потім писати законопроєкти. Тобто група велика, депутатів багато. Також я допускаю, що, можливо, завтра будуть брати участь і представники фракцій та груп не тільки зі складу робочої групи", — сказав Корнієнко.

Він розповів, що перше засідання робочої групи складатиме з двох великих блоків.

"Перший блок – це організаційний. Ми поговоримо, як ми будемо працювати далі. У мене є ідея, зокрема, об’єднатися в тематичні підгрупи і в них провести більш професійні технічні обговорення, а потім на великій групі це все вже обговорювати, фіналізувати", — зазначив Корнієнко.

За його словами, в другому блоці члени робочої групи заслухають виступ Центральної виборчої комісії

"Члени ЦВК підготують таку оглядову презентацію, де піднімуть всі ті проблеми, які є і в виборах під час воєнного стану, і в повоєнних виборах… І далі ми просто обміняємось думками щодо того, які з цих проблем і як можна вирішувати, куди треба рухатись… Ну так, приблизно дві години ми попрацюємо", — наголосив Корнієнко.

Він також повідомив, що засідання робочої групи транслюватиметься онлайн у соціальних мережах та в Youtube.

