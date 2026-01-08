Інтерфакс-Україна
Політика
11:46 08.01.2026

Тимошенко закликала дати "політичну відсіч" дискусіям про вибори під час війни

Голова фракції "Батьківщина" у Верховній Раді Юлія Тимошенко запропонувала розробити парламентський документ для того, щоб дати "політичну відсіч" дискусіям про вибори у період воєнного стану.

"Мені здається, що за всім цим шантажем щодо проведення виборів під час війни в тому числі стоїть і наш ворог. Я думаю, що ми зараз дуже багато часу цьому присвячуємо, а нам потрібно дати цьому політичну відсіч", - сказала вона під час засідання робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій щодо виборів в особливий або повоєнний період у четвер.

Тимошенко запропонувала розробити парламентський документ, який обґрунтовував би з правової точки зору неможливість проведення виборів у період воєнного стану та став політичною відповіддю на такі дискусії.

"Я не виключаю, що коли нас не можуть взяти силою зброї, то вони хочуть просто посіяти певний розбрат і хаос всередині країни, щоб послабити нас на фронті (…) Я думаю, що ворог скористається цими внутрішніми політичними протистояннями для того, щоб далі захоплювати нашу територію. Все це має бути в заяві парламенту", - наголосила вона.

