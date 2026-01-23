Інтерфакс-Україна
16:03 23.01.2026

Дорожня карта ЄС передбачає прискорений вступ України до 2027 року – Орбан

Представлена президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн дорожня карта передбачає прискорений вступ України до Європейського Союзу, стверджує прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

"Вчора ввечері Урсула фон дер Ляєн представила дорожню карту розвитку України. У ній Брюссель врахував усі вимоги України. $800 мільярдів для України, прискорений вступ до ЄС до 2027 року, додаткова допомога до 2040 року", - написав Орбан в соцмережі Facebook.

Він наголосив, що Будапешт виступає проти оголошених планів.

"У нас теж є що сказати з цього приводу. З’явиться національна петиція, в якій ми зможемо повідомити Брюссель: ми не будемо платити", - заявив він.

