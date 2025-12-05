Кабмін схвалив Дорожню карту у сфері закупівель для наближення до стандартів ЄС та затвердив заходи на 2025-2027 рр.

Кабінет міністрів України схвалив підготовану Міністерством фінансів та Державною аудиторською службою Дорожню карту контролю за публічними закупівлями та затвердив план заходів на 2025-2027 роки, йдеться в повідомленні на сайті Мінфіну.

У міністерстві пояснили, що мета документу – зробити систему публічних закупівель більш прозорою, ефективною та наближеною до європейських стандартів, щоб кожна гривня платників податків використовувалася за призначенням.

"Посилення контролю за публічними закупівлями – це важливий крок на шляху до членства України в ЄС. Ми впроваджуємо європейські стандарти управління державними фінансами, щоб кожна гривня працювала ефективно та прозоро", - наводяться у повідомленні слова заступника міністра фінансів України Олександра Кави.

Він зазначив, що в Україні вже створена сучасна система закупівель, але потрібно вдосконалити контроль і аудит – зробити їх більш технологічними, ризик-орієнтованими та узгодженими з європейськими підходами

План дій Дорожньої карти охоплює чотири основні напрями: приведення українського законодавства у сфері закупівель у відповідність до норм ЄС; розвиток цифрових інструментів контролю та інституційної спроможності Держаудитслужби; удосконалення механізмів перевірки закупівель і реагування на порушення; підвищення професійного рівня аудиторів і обмін досвідом з країнами ЄС.

В Мінфіні додали, що у країнах Євросоюзу система публічних закупівель ґрунтується на принципах відкритості, конкуренції та відповідальності замовників. Усі етапи - від планування до виконання контракту – відображаються в електронних системах, доступних громадськості. Держава забезпечує автоматизований контроль і швидке реагування на ризики.