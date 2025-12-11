Свириденко: Очікуємо зменшення тривалості відключень світла вже цими вихідними

Фото: Telegram @Юлія Свириденко | Премʼєр-міністр України

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко провела 11 грудня чергове засідання енергетичного штабу, за результатами якого повідомила про можливість скоротити тривалість відключень енергопостачання споживачам вже до найближчик вихідних.

Як повідомляє пресслужба українського уряду, засідання відбулося за участі профільних міністерств, керівництва енергетичних компаній, регуляторів ринку і народних депутатів. Під час нього голова уряду заслухала доповіді про стан енергосистеми та скоординувала дії щодо забезпечення необхідних резервів палива та обладнання, нарощення генерації, захисту енергооб’єктів та забезпечення споживачів світлом.

"Окремо приділили увагу приєднанню когенераційних установок до загальної мережі. Уряд ухвалив відповідні рішення минулого тижня. Обʼєкти розподіленої генерації мають повноцінно запрацювати, це допоможе поповнити дефіцит електроенергії в мережі. Доручили усім міністерствам та ОВА забезпечити наявність альтернативних джерел живлення для всіх обʼєктів життєзабезпечення. Наша мета — у людей має бути світло. Очікуємо зменшення тривалості відключень вже цими вихідними", - написала Свириденко в Телеграм за підсумками засідання.

Вона заявила, що тримає на контролі виконання рішення уряду про перегляд списку критичної інфраструктури та очікує фактичної оптимізації споживання електроенергії на місцях від всіх обладміністрацій.