Мінекономіки планує у 2026р вивести з Держводагентства непритаманні функції – міністр

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства ставить ціль на 2026 рік вивести з Державного агентства водних ресурсів (Держводагентство) непритаманні функції: утримання застарілої та зношеної інфраструктури, управління активами, які не використовуються або створюють екологічні та фінансові ризики, повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

"Натомість агентство має зосередитися на своїй ключовій ролі — стратегічному управлінні водним ресурсом за басейновим принципом, на основі даних, прогнозування та довгострокових сценаріїв", – сказав він в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, перехід Держводагентства в Мінекономіки дозволяє прибрати зайві міжвідомчі бар’єри та прискорити ухвалення рішень, особливо там, де водна політика безпосередньо перетинається з економікою, агросектором і відновленням.

"У такій моделі вода розглядається як стратегічний ресурс розвитку, безпеки та стійкого відновлення, а не виключно як екологічна тема. Це відповідає європейській логіці інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом", – наголосив Соболев.

Він зазначив, що нинішня модель управління водним господарством містить вбудований конфлікт інтересів, бо агентство, яке за своєю суттю має бути на сторожі раціонального використання та збереження водних ресурсів, фактично залишається залученим до операційної діяльності водогосподарських організацій.

"За цією логікою, чим більше подано води — тим більші надходження на спеціальні рахунки, що нівелює мотивацію до водозбереження, підвищення ефективності та екологічної відповідальності. Така система суперечить як екологічним цілям, так і принципам сталого управління", – пояснив міністр.

Глава Мінекономіки підкреслив, що в новій моделі держава переходить від стимулювання обсягів водокористування до досягнення чітких водоекологічних цілей, зокрема: забезпечення доброго екологічного та хімічного стану водних масивів; зменшення водного дефіциту та підвищення водної ефективності в агросекторі та промисловості та відновлення природних гідрологічних режимів і екосистем.

"Тобто метою є досягнення балансу між водокористуванням, захистом довкілля та потребами громад та адаптація до кліматичних змін і зниження ризиків посух та паводків. Паралельно необхідне системне оновлення водного законодавства та його повне узгодження з директивами ЄС. Без цього інституційні зміни залишаться формальними", – підсумував Соболев.