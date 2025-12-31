Інтерфакс-Україна
Події
12:09 31.12.2025

Мінекономіки планує у 2026р вивести з Держводагентства непритаманні функції – міністр

2 хв читати
Мінекономіки планує у 2026р вивести з Держводагентства непритаманні функції – міністр

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства ставить ціль на 2026 рік вивести з Державного агентства водних ресурсів (Держводагентство) непритаманні функції: утримання застарілої та зношеної інфраструктури, управління активами, які не використовуються або створюють екологічні та фінансові ризики, повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

"Натомість агентство має зосередитися на своїй ключовій ролі — стратегічному управлінні водним ресурсом за басейновим принципом, на основі даних, прогнозування та довгострокових сценаріїв", – сказав він в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, перехід Держводагентства в Мінекономіки дозволяє прибрати зайві міжвідомчі бар’єри та прискорити ухвалення рішень, особливо там, де водна політика безпосередньо перетинається з економікою, агросектором і відновленням.

"У такій моделі вода розглядається як стратегічний ресурс розвитку, безпеки та стійкого відновлення, а не виключно як екологічна тема. Це відповідає європейській логіці інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом", – наголосив Соболев.

Він зазначив, що нинішня модель управління водним господарством містить вбудований конфлікт інтересів, бо агентство, яке за своєю суттю має бути на сторожі раціонального використання та збереження водних ресурсів, фактично залишається залученим до операційної діяльності водогосподарських організацій.

"За цією логікою, чим більше подано води — тим більші надходження на спеціальні рахунки, що нівелює мотивацію до водозбереження, підвищення ефективності та екологічної відповідальності. Така система суперечить як екологічним цілям, так і принципам сталого управління", – пояснив міністр.

Глава Мінекономіки підкреслив, що в новій моделі держава переходить від стимулювання обсягів водокористування до досягнення чітких водоекологічних цілей, зокрема: забезпечення доброго екологічного та хімічного стану водних масивів; зменшення водного дефіциту та підвищення водної ефективності в агросекторі та промисловості та відновлення природних гідрологічних режимів і екосистем.

"Тобто метою є досягнення балансу між водокористуванням, захистом довкілля та потребами громад та адаптація до кліматичних змін і зниження ризиків посух та паводків. Паралельно необхідне системне оновлення водного законодавства та його повне узгодження з директивами ЄС. Без цього інституційні зміни залишаться формальними", – підсумував Соболев.

Теги: #мінекономіки #соболев

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:00 31.12.2025
Уряд шукає баланс між рекомендаціями ЄС щодо ОВД та запитом бізнесу на спрощення процедур через війну – очільник Мінекономіки

Уряд шукає баланс між рекомендаціями ЄС щодо ОВД та запитом бізнесу на спрощення процедур через війну – очільник Мінекономіки

12:53 31.12.2025
Інвестор не прийде у брудні та застарілі виробництва, але через війну ми просимо в Єврокомісії перехідні заходи та періоди – глава Мінекономіки

Інвестор не прийде у брудні та застарілі виробництва, але через війну ми просимо в Єврокомісії перехідні заходи та періоди – глава Мінекономіки

12:43 31.12.2025
Мінекономіки збільшить число працівників, безпосередньо відповідальних за держполітику у сфері довкілля – міністр

Мінекономіки збільшить число працівників, безпосередньо відповідальних за держполітику у сфері довкілля – міністр

12:15 31.12.2025
Запуск власної ETS зможе полегшити процес впровадження СВАМ для українського бізнесу – очільник Мінекономіки

Запуск власної ETS зможе полегшити процес впровадження СВАМ для українського бізнесу – очільник Мінекономіки

10:49 31.12.2025
Мінекономіки надало перші виплати по програмі підтримки рибництва на прифронтових територіях

Мінекономіки надало перші виплати по програмі підтримки рибництва на прифронтових територіях

14:40 29.12.2025
Мінекономіки перерахувало 86,3 млн грн компенсації 25% вартості української агротехніки за листопад 2025р

Мінекономіки перерахувало 86,3 млн грн компенсації 25% вартості української агротехніки за листопад 2025р

14:34 26.12.2025
Аграрії в сезоні-2025 виконали прогноз по збору зернових культур на 94%, олійних – на 97,7%

Аграрії в сезоні-2025 виконали прогноз по збору зернових культур на 94%, олійних – на 97,7%

17:18 25.12.2025
Мінекономіки напрацьовує концепцію централізації управління державними корпоративними правами

Мінекономіки напрацьовує концепцію централізації управління державними корпоративними правами

16:42 23.12.2025
Уряд запровадив електронне декларування права на промислове рибальство

Уряд запровадив електронне декларування права на промислове рибальство

11:27 23.12.2025
В Україні запускають міжнародний проєкт зі збереження біорізноманіття Карпат

В Україні запускають міжнародний проєкт зі збереження біорізноманіття Карпат

ВАЖЛИВЕ

Запуск власної ETS зможе полегшити процес впровадження СВАМ для українського бізнесу – очільник Мінекономіки

Кабмін знову обмежив виплату спецпенсій понад 26 тис. грн на період воєнного стану у 2026р

Захисники України в ніч на 31 грудня знищили або подавили 101 зі 127 засобів повітряного нападу росіян

Японія перерахувала близько 47,7 млн євро на відбудову України та погодила запуск нової фази Програми екстреного відновлення

Трамп вважає завданням номер один економічне відновлення України, щоб тут були робочі місця – Зеленський

ОСТАННЄ

Ветеран-зв’язківець може застосувати свої військові компетенції як монтажник телекомунікацій і інженер ІТ-інфраструктури - Мінветеранів

Перший день 2026 року в Україні буде морозним, без істотних опадів

Каллас закликала не приймати необґрунтовані заяви РФ: Москва прагне зірвати реальний прогрес щодо миру

Подано 18 млн заявок на 1 тис. грн "Зимової підтримки", що на 3,6 млн більше, ніж торік - Мінсоцполітики

Воєнна розвідка уразила НПЗ та нафтовий термінал у Туапсе - джерела

Посол України в Польщі: Будь-які прояви насильства або мови ненависті щодо українців є неприйнятними та мають отримувати належну правову оцінку

ДТЕК на минулому тижні відновив електропостачання рекордній кількості абонентів у столиці й чотирьох областях

Міноборони розповіло про шість основних досягнень спільного Центру Україна-НАТО з аналізу, підготовки та освіти

Без світла внаслідок атаки РФ залишились понад 170 тис. споживачів Одещини, є нові знеструмлення на Запоріжжі та Харківщині

Уряд вніс на розгляд Ради законопроєкт щодо наближення українського морського судноплавства до стандартів ЄС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА