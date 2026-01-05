Кабмін пропонує ввести особливий режим для користування земель торфовищ та 10 місяців на їх цифрову інвентаризацію

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства оприлюднило для обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів "Про особливості правового режиму використання земель під торфовищами та можливі види їх цільового призначення", який розроблено з метою збереження екосистемних функцій торфовищ та імплементації законодавства Європейського Союзу у сфері охорони довкілля та кліматичної політики.

Згідно з документом на сайті Мінекономіки, реалізація ініціативи передбачає поетапну взаємодію державних органів для створення системи обліку таких земель. Зокрема, Держслужба геології та надр повинна у двомісячний строк з дня набрання чинності постановою надати Держслужбі з питань геодезії, картографії та кадастру відомості про торфові родовища та спецдозволи на користування надрами. Держгеокадастру відведено 10 місяців, щоб забезпечити відображення цих даних у формі спеціального інформаційного шару відомостей про землі в Державному земельному кадастрі.

Проєкт постанови запроваджує обмеження щодо цільового призначення ділянок, у межах яких розташовані торфовища. Їх формування або зміна призначення дозволятиметься виключно в межах п’яти категорій: земель природно-заповідного, оздоровчого, історико-культурного, лісогосподарського призначення або земель водного фонду. До складу угідь таких ділянок зможуть входити лише болота, сіножаті, пасовища, луки, чагарники та лісові площі. Зазначені обмеження не поширюватимуться на землі житлової забудови, промисловості, транспорту, енергетики та оборони.

У пояснювальній записці до документа необхідність таких змін пояснюється загрозою деградації понад 3 млн га органічних ґрунтів під торфовищами, що призводить до значних викидів парникових газів та виникнення масштабних пожеж.

Крім екологічних аспектів документ вносить зміни до порядку ведення Державного земельного кадастру щодо захисту прав власників нерухомості, зруйнованої внаслідок збройної агресії РФ. Передбачено, що встановлення цільового призначення ділянок для таких осіб може здійснюватися без дотримання правил співвідношення з функціональним призначенням території, за умови відповідності призначенню об’єкта до його руйнування. Постанова набере чинності через 10 місяців після її офіційного опублікування.

Роботи зі створення на картографічній основі Державного земельного кадастру інформаційного шару про землі орієнтовною вартістю 1,4 млн грн планується профінансувати за рахунок міжнародної технічної допомоги та інших не заборонених законом джерел.

Мінекономіки очікує на зауваження та пропозиції до проєкту постанови протягом місяця: з 5 січня по 5 лютого 2026 року.