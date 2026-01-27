Інтерфакс-Україна
Події
12:24 27.01.2026

Посадовцям "Київзеленбуду" оголошено підозру в розтраті 1 млн грн під час реконструкції парку "Наталка" на Оболоні

Фото: Київська міська прокуратура

Підозру оголосили двом посадовцям КО "Київзеленбуд" та директору приватного підприємства у заволодінні бюджетними грошима під час реконструкції парку відпочинку в урочищі "Наталка", повідомляє Київська міська прокуратура.

"Встановлено, що у грудні 2024 року заступник начальника управління та начальник відділу КО "Київзеленбуд" разом із директором приватного підприємства розробили спільний план розтрати бюджетних коштів. Підприємець вносив до актів виконаних робіт неправдиві відомості, вказуючи роботи, які фактично не виконали. Посадовці КО "Київзеленбуд" приймали ці документи, погоджували їх та зрештою оплачували невиконані будівельні роботи", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у вівторок.

За даними експертизи, таким чином комунальне об’єднання оплатило невиконані роботи на понад 1 млн грн, чим завдано збитків бюджету на цю суму.

Дії заступника начальника управління КО "Київзеленбуд" кваліфіковано як внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки та розтрата бюджетних коштів (ч. 2 ст. 366 КК України, ч. 5 ст. 191 КК України).

Дії начальника відділу КО "Київзеленбуд" та керівника підприємства-підрядника кваліфіковано як пособництво розтраті грошей та внесення недостовірних даних до офіційних документів (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, за ч. 2 ст. 366 КК України).

Начальник управління КО "Київзеленбуд" перебуває під вартою, до директора приватного підприємства обрано судом запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, начальнику відділу – особисте зобов’язання.

Теги: #київзеленбуд #парк #розтрата

