Інтерфакс-Україна
Події
11:09 17.10.2025

Екскерівник "Київзеленбуду" та бізнесмен привласнили 800 тис. грн, виділених на реконструкцію парку "Орлятко"

1 хв читати

Поліцейські Києва викрили схему привласнення 800 тис. грн, виділених на реконструкцію парку "Орлятко": про підозру повідомлено бізнесмену та одному з ексначальників "Київзеленбуду", повідомляє поліція Києва.

"Слідством встановлено, що у 2023 році під час виконання договору підряду підозрювані внесли до актів виконаних робіт неправдиві відомості — зокрема, роботи з озеленення, заміни плитки та вивезення будівельного сміття", - йдеться в повідомленні телеграм-каналі поліції столиці в п’ятницю.

За даними поліції, частина цих робіт фактично не виконувалася, проте підрядник відобразив їх у звітності, а посадовець підписав документи.

"Відтак за неіснуючі роботи підприємець отримав понад 800 тис. грн з міського бюджету, що підтверджується висновками проведених експертиз", - зазначається в повідомленні.

Теги: #київзеленбуд #орлятко #привласнення #парк

