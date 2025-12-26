Кабмін закріпив рішення Ради про відтермінування повноцінного запуску еАкцизу на 1 листопада 2026р

Кабінет міністрів у п’ятницю ухвалив постанову, яка відповідно до підписаного днями президентом закону відтерміновує набрання чинності урядових актів щодо запровадження електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет (еАкцизу), повідомило Міністерство фінансів.

"Це рішення забезпечує бізнесу та державі додатковий час для плавного переходу на нові цифрові інструменти адміністрування. Нова дата старту: обов’язкове використання електронної системи та електронних акцизних марок перенесено з 1 січня 2026 року на 1 листопада 2026 року", – зазначив Мінфін.

Згідно з релізом, період тестування програмного забезпечення системи продовжено до 11 жовтня 2026 року включно.

Щодо паперових марок, то з 1 січня 2026 року до моменту повноцінного запуску системи бізнес зможе продовжувати замовлення та використання паперових марок акцизного податку, що гарантує безперервність виробництва та торгівлі, наголосив Мінфін.

Він додав, що граничний термін повернення паперових марок продавцю перенесено на 1 травня 2027 року.

Окрім того, як зазначається у релізі, оновлена постанова також впроваджує додатковий стандарт якості друку для електронної марки. Тепер графічний елемент (DataMatrix-код) може відповідати грейду B згідно зі стандартом ISO/IEC 29158, тоді як раніше вимагався лише грейд 2 за ISO/IEC 15415, отже розширені технічні можливості для нанесення маркування.

"Зміни дозволять завершити технічне налаштування системи, забезпечити сталі надходження акцизного податку та виконати вимоги законодавства без створення операційних ризиків для легального бізнесу", – підсумував Мінфін.

Джерело: https://www.mof.gov.ua/uk/news/uriad_vidterminuvav_povnotsinnii_zapusk_sistemi_e-aktsiz_na_1_listopada_2026_roku-5518