Українські експортери отримають ще рік на підготовку до виконання вимог регламенту EUDR

Депутати Європарламенту проголосували за відтермінування впровадження вимог регламенту EUDR ще на один рік: для великих операторів та трейдерів – до 30 грудня 2026 року, а для малих та мікропідприємств – до 30 червня 2027 року.

"У разі остаточного ухвалення цього рішення в українських експортерів буде ще рік, щоб підготуватися до виконання вимог регламенту EUDR, тобто бути готовими документально підтвердити, що заготівля експортованої до ЄС деревини не спричинила знелісення або деградацію ґрунтів", – прокоментував це рішення голова Державного агентства лісових ресурсів Віктор Смаль у Facebook.

За його словами, команда Держлісагентства вже зараз готова забезпечити експортерам можливість швидко сформувати пакет необхідних документів, адже давно над цим працювала, маючи на меті встигнути до 30 грудня 2025 року.

Смаль нагадав, що відтермінування впровадження норм EUDR відбувається не вперше: цей регламент набрав чинності 29 червня 2023 року, але після оцінки готовності країн-членів та бізнесу до його впровадження Єврокомісія 2 жовтня 2024 року Єврокомісія запропонувала відтермінувати впровадження нових норм на рік.

Для практичної реалізації відстрочки рішення про неї має схвалити Рада ЄС, і після публікації в Офіційному журналі ЄС до кінця 2025 року вона набере чинності.