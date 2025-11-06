Інтерфакс-Україна
Події
10:07 06.11.2025

Рада ЄС і Європарламент попередньо домовилися про стимулювання інвестицій в оборону

1 хв читати
Рада ЄС і Європарламент попередньо домовилися про стимулювання інвестицій в оборону

Рада ЄС оголосила в четвер, що досягла попередньої угоди з Європарламентом про заходи щодо стимулювання оборонних інвестицій для реалізації плану ReArm Europe - ініціативи Євросоюзу щодо збільшення витрат на оборону.

"Досягнута сьогодні угода про стимулювання оборонних інвестицій у поточному бюджеті ЄС є важливою віхою в реалізації плану ReArm Europe і в просуванні ЄС до підвищення нашої обороноздатності до 2030 року. Нам необхідно максимально збільшити наші інвестиції в оборону і технології подвійного призначення, щоб підготуватися до майбутнього разом з Європою і Україною", - заявив міністр оборони Данії, що головує в Раді ЄС, Троельс Лунд Поульсен.

У комюніке ради повідомляється, що угода включає в себе рішення про приєднання України до Європейського оборонного фонду, а це означає її "поступову інтеграцію в європейську оборонно-промислову базу". Це "створить нові можливості для українських організацій приєднатися до спільних оборонних досліджень і розробок ЄС у майбутньому", наголошується в повідомленні.

Досягнута переговірниками сторін угода має бути підтверджена обома організаціями, після чого відбудеться офіційне прийняття рішення щодо стимулювання оборонних інвестицій у поточному бюджеті ЄС.

Теги: #оборона #європарламент #інвестиції #єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:50 05.11.2025
ЄС оновлює кліматичний внесок із додатковою метою на 2035 рік

ЄС оновлює кліматичний внесок із додатковою метою на 2035 рік

16:11 05.11.2025
"ДТЕК Мережі" інвестували майже 3 млрд грн у підготовку мереж до нового опалювального сезону

"ДТЕК Мережі" інвестували майже 3 млрд грн у підготовку мереж до нового опалювального сезону

14:57 05.11.2025
Качка: Завершити переговори про вступ до ЄС у 2028р. – це реалістична мета

Качка: Завершити переговори про вступ до ЄС у 2028р. – це реалістична мета

21:54 04.11.2025
Сибіга: Єдина політична перешкода для вступу України в ЄС - позиція Угорщини

Сибіга: Єдина політична перешкода для вступу України в ЄС - позиція Угорщини

19:39 04.11.2025
"Євросолідарність" закликає Раду і Кабмін обговорити доповідь Єврокомісії по Україні і врахувати її в роботі

"Євросолідарність" закликає Раду і Кабмін обговорити доповідь Єврокомісії по Україні і врахувати її в роботі

17:11 04.11.2025
Швейцарія інвестує CHF9 млн у проєкт TRUE для розбудови системи реабілітації в Україні

Швейцарія інвестує CHF9 млн у проєкт TRUE для розбудови системи реабілітації в Україні

14:46 04.11.2025
Кос: розширення ЄС – це реалістична можливість у найближчі роки

Кос: розширення ЄС – це реалістична можливість у найближчі роки

14:27 04.11.2025
Кос: Європейська рада має всі підстави відкрити переговорні кластери з Україною до кінця листопада

Кос: Європейська рада має всі підстави відкрити переговорні кластери з Україною до кінця листопада

13:21 04.11.2025
Партнери інвестують EUR 3 млн у відновлення української культури – Бережна

Партнери інвестують EUR 3 млн у відновлення української культури – Бережна

13:10 04.11.2025
ЄС cхвалила понад EUR1,8 млрд Україні п’ятого траншу в рамках Ukraine Facility

ЄС cхвалила понад EUR1,8 млрд Україні п’ятого траншу в рамках Ukraine Facility

ВАЖЛИВЕ

CCО уразили Волгоградський НПЗ

Росія знову атакувала залізничну інфраструктуру прифронтових громад, є затримки у графіках руху – Мінрозвитку

Повітряні сили ЗСУ: знешкоджено 108 ворожих БпЛА, є влучання на 13 локаціях

Генштаб зафіксував впродовж доби 276 бойових зіткнень

Зеленський: Продовжуємо знищення окупанта у Покровську

ОСТАННЄ

На Донеччині 10 людей зазнали поранень через російські обстріли

Поліція Києва розшукує начальника відділення Дарницького управління поліції

CCО уразили Волгоградський НПЗ

РФ атакувала енергоінфраструктуру на Харківщині та Чернігівщині, є відключення

ГУР: Рух спротиву "Свобода Росії" на території держави-агресорки спалив десятки локомотивів, якими перевозились військові вантажі

На Волині відпрацювали дії під час паводків: спільні навчання УЧХ, ДСНС і польських служб

ПАР розслідує, як її 17 громадян стали найманцями РФ на війні в Україні

"Мадяр" Бровді: В окупованому Донецьку знищено базу зберігання і запуску "шахедів"

Зеленський: Настав час прийняти рішення щодо російських заморожених активів

Аеропорт Ганновера призупиняв роботу через дрон – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА