Рада ЄС і Європарламент попередньо домовилися про стимулювання інвестицій в оборону

Рада ЄС оголосила в четвер, що досягла попередньої угоди з Європарламентом про заходи щодо стимулювання оборонних інвестицій для реалізації плану ReArm Europe - ініціативи Євросоюзу щодо збільшення витрат на оборону.

"Досягнута сьогодні угода про стимулювання оборонних інвестицій у поточному бюджеті ЄС є важливою віхою в реалізації плану ReArm Europe і в просуванні ЄС до підвищення нашої обороноздатності до 2030 року. Нам необхідно максимально збільшити наші інвестиції в оборону і технології подвійного призначення, щоб підготуватися до майбутнього разом з Європою і Україною", - заявив міністр оборони Данії, що головує в Раді ЄС, Троельс Лунд Поульсен.

У комюніке ради повідомляється, що угода включає в себе рішення про приєднання України до Європейського оборонного фонду, а це означає її "поступову інтеграцію в європейську оборонно-промислову базу". Це "створить нові можливості для українських організацій приєднатися до спільних оборонних досліджень і розробок ЄС у майбутньому", наголошується в повідомленні.

Досягнута переговірниками сторін угода має бути підтверджена обома організаціями, після чого відбудеться офіційне прийняття рішення щодо стимулювання оборонних інвестицій у поточному бюджеті ЄС.