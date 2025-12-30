Міжвідомча робоча група затвердила проєкт Нацпрограми адаптації законодавства України до права ЄС

Міжвідомча робоча група з питань забезпечення переговорного процесу про вступ України до Європейського Союзу та адаптації законодавства України до права ЄС затвердила проєкт Національної програми адаптації законодавства України до права Євросоюзу (acquis ЄС).

"Національна програма є комплексним стратегічним документом, що визначає системний підхід України до виконання всіх зобов’язань у межах переговорного процесу про вступ до ЄС та гармонізації національного законодавства з правом Євросоюзу. Вона систематизує результати скринінгу у конкретний загальнонаціональний план дій. Програма структурована відповідно до переговорних Кластерів і розділів та містить вичерпний перелік актів права ЄС, що підлягають імплементації у законодавство України", - йдеться в повідомленні офісу віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Зазначається, що також було визначено, що Дорожні карти з питань верховенства права, реформи державного управління та функціонування демократичних інституцій, а також План заходів щодо захисту прав осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України, є важливою складовою Національної програми.

Згідно з повідомленням, проєкт Нацпрограми налічує понад 2,8 тис. завдань, якими будуть імплементовані понад 1,6 тис. актів права ЄС – об’єднані в єдиний документ обсягом у понад тисячу сторінок.

"Звітування, моніторинг та оцінка результативності виконання заходів, передбачених Національною програмою, здійснюватимуться через інформаційну систему моніторингу виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції "Пульс вступу". Система забезпечить прозорість, регулярний контроль прогресу та координацію дій між усіма залученими органами", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наступним кроком буде розгляд та затвердження Нацпрограми Кабінетом міністрів України, що очікується до середини січня.

Як повідомляється, Кабінет міністрів 14 травня затвердив дорожні карти, необхідні для відкриття Кластеру 1 "Основи вступу" в передвступних перемовинах України та Європейського Союзу, а 30 травня затвердив переговорні позиції України в рамках вступу до ЄС за Кластером 2 "Внутрішній ринок" та Кластером 6 "Зовнішні відносини". Також Україна завершила скринінг з Євросоюзом за переговорним Кластером 3 "Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток", Кластером 4 "Зелений порядок денний та стале зʼєднання" та Кластером 5 "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості".

30 вересня єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос, повідомила, що Україна завершила процес скринінгу українського законодавства на відповідність європейському.

Рада ЄС висловила схвалення успішного завершення скринінгу (оцінки законодавства) Україною та Молдовою і прийняла до уваги оцінку Єврокомісії щодо готовності відкрити переговори у шести "кластерах", що є ключовим кроком у процесі вступу до ЄС, повідомив 17 грудня віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.