Інтерфакс-Україна
Події
18:22 30.12.2025

Окупанти атакували дронами Запоріжжя, є пошкодження промінфраструктури – обладміністрація

1 хв читати
Пошкодження на території об'єкта промислової інфраструктури в Запоріжжі зафіксовано внаслідок атаки ворожих дронів у вівторок, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Вибух, який чули запоріжці, - наслідок атаки ворожого БпЛА на обласний центр. Попередньо є пошкодження на території об'єкта промислової інфраструктури", - написав Федоров в телеграм.

Про постраждалих внаслідок атаки не повідомляється.

Як повідомлялося, російські війська в ніч на вівторок вдарили по Запоріжжю, внаслідок чого також пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури. Вдень 61-річний чоловік загинув внаслідок ворожої атаки на с. Веселянка Запорізького району: росіяни FPV-дроном ударили по цивільній автівці.

Теги: #запоріжжя #федоров #атака_рф

