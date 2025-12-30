Окупанти атакували дронами Запоріжжя, є пошкодження промінфраструктури – обладміністрація

Пошкодження на території об'єкта промислової інфраструктури в Запоріжжі зафіксовано внаслідок атаки ворожих дронів у вівторок, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Вибух, який чули запоріжці, - наслідок атаки ворожого БпЛА на обласний центр. Попередньо є пошкодження на території об'єкта промислової інфраструктури", - написав Федоров в телеграм.

Про постраждалих внаслідок атаки не повідомляється.

Як повідомлялося, російські війська в ніч на вівторок вдарили по Запоріжжю, внаслідок чого також пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури. Вдень 61-річний чоловік загинув внаслідок ворожої атаки на с. Веселянка Запорізького району: росіяни FPV-дроном ударили по цивільній автівці.