11:26 28.01.2026

Держетнополітики: 116 створених представниками ромської нацменшини ГО діють в Україні

В Україні діють 116 громадських організацій, створених представниками ромської національної меншини, а в 26 населених пунктах роми проживають традиційно або становлять значну частину місцевого населення, повідомляє Державна служба України з етнополітики та свободи совісті.

"Ромська національна меншина, як і інші національні меншини України, продемонструвала надзвичайну стійкість у часи широкомасштабного російського вторгнення. Представники ромської спільноти разом з іншими громадянами України — людьми різного етнічного походження та релігійних переконань — стали на захист своєї держави", - йдеться в повідомленні Держетнополітики по результатам виступу голови Віктора Єленського на засіданні Міжвідомчої робочої групи з питань координації виконання Стратегії сприяння реалізації прав і можливостей осіб, які належать до ромської національної меншини, в українському суспільстві на період до 2030 року.

Він звернув увагу, що на сьогодні в Україні діють 116 громадських організацій, створених представниками ромської національної меншини, а в 26 населених пунктах роми проживають традиційно або становлять значну частину місцевого населення.

Єленський, який є також головою міжвідомчої робочої групи, підкреслив, що питання, які розглядаються в межах Ромської стратегії, мають принципове наголосив, що для європейської інтеграції України.

