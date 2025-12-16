Інтерфакс-Україна
Події
17:28 16.12.2025

Суд відмовив Держетнополітики у задоволенні апеляції щодо забезпечення позову у справі про припинення діяльності УПЦ (МП)

4 хв читати
Суд відмовив Держетнополітики у задоволенні апеляції щодо забезпечення позову у справі про припинення діяльності УПЦ (МП)

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду відмовив Державній службі України з етнополітики та свободи у задоволені апеляції щодо відмови у задоволенні заяви про застосування заходів забезпечення позову у справі про припинення діяльності Української православної церкви (Московського патріархату).

На розгляді в Шостому апеляційному адмінсуді знаходиться позов Державної служби України з етнополітики та свободи совісті до Київської митрополії Української православної церкви про припинення релігійної організації.

Представник Держетнополітики 9 жовтня подав заяву про забезпечення позову, у який просив суд: заборонити виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям, державним реєстраторам, нотаріусам вчиняти в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна будь-які реєстраційні дії відносно майна, що перебуває у власності Релігійної організації Київська митрополія УПЦ. Також Служба просила заборонити УПЦ (МП) вчиняти дії спрямовані на проведення видаткових операцій за їх рахунками до вирішення справи по суті.

В обґрунтуванні вказаної заяви представник Держетнополітики зазначав, що в умовах військової агресії РФ проти України є неприпустимим є здійснення релігійною організацією антиукраїнської діяльності, у тому числі використовувати кошти на лобіювання не власних інтересів, а інтересів країни-агресора.

З огляду на вказане, заявник вважає що, існує реальна небезпека вжиття УПЦ (МП) заходів стосовно виведення майна, коштів та інших активів, яке у разі задоволення позову про припинення релігійної організації, має бути передано у власність держави.

По результатам розгляду суд 22 жовтня відмовив Держетнополітики у задоволенні заяви про застосування заходів забезпечення позову. Після чого, Служба подала апеляційну скаргу на дану ухвалу.

У вівторок адвокат УПЦ (МП) Микита Чекман повідомив, що Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду відмовив Держетнополітики у задоволені апеляції.

"Щойно Верховний суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги ДЕСС на ухвалу суду про відмову у накладенні арештів на майно та рахунки Київської митрополії Української православної церкви", - написав він в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, у серпні 2024 року Верховна Рада ухвалила закон "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій", що забороняє діяльність в Україні релігійних організацій, афілійованих із РПЦ.

20 травня Держетнополітики почала дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості УПЦ (МП) з забороненою іноземною релігійною організацією.

9 липня Держетнополітики заявила, що виявила ознаки афілійованості УПЦ (МП) з Російською православною церквою (РПЦ), діяльність якої в Україні заборонено.

17 липня Держетнополітики винесено УПЦ (МП) припис про усунення до 18 серпня порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації, а також затвердила перелік релігійних організацій, які входять до структури або пов’язані з УПЦ (МП).

Пізніше УПЦ (МП) надіслала лист до Держетнополітики з роз’ясненням позиції щодо статусу Церкви, а також заявила, що припис є втручанням у внутрішнє життя церкви і не може бути виконаний.

27 серпня Держетнополітики визнало УПЦ (МП) афілійованою з РПЦ. Згідно з законом "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій", УПЦ (МП) через 60 днів достроково позбудеться права на користування державним і комунальним майном.

29 серпня Держетнополітики подала позов до суду про припинення діяльності УПЦ (МП), яка визнана афілійованою з РПЦ. Також суд просять передати державі її майно, кошти та інші активи, крім культового.

18 вересня суд відмовив УПЦ (МП) у застосуванні заходів забезпечення позову у справі про припинення діяльності Церкви. 29 жовтня Касаційний адмінсуд у складі Верховного суду підтвердив рішення першої інстанції і відмовив УПЦ (МП) у задоволенні апеляції щодо заяви про застосування заходів забезпечення позову. 22 жовтня суд відмовив Держетнополітики у задоволенні заходів забезпечення позову у справі про припинення діяльності УПЦ(МП). У листопаді Держетнополітики подала апеляцію на відмову.

УПЦ (МП) в свою чергу просить суд визнати протиправним і скасувати наказ Держетнополітики про визнання Церкви афілійованою з РПЦ. Також УПЦ (МП) подала до суду зустрічний позов у справі про припинення діяльності Церкви.

11 грудня Шостий апеляційний адміністративний суд відклав на невизначений термін розгляд справи за позовом Держетнополітики про припинення діяльності УПЦ (МП).

 

Теги: #упц_мп #держетнополітики

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:52 11.12.2025
УПЦ (МП) намагається затягувати судові процеси - голова Держетнополітики

УПЦ (МП) намагається затягувати судові процеси - голова Держетнополітики

10:49 27.11.2025
Держетнополітики розпочинає бронювання священнослужителів-працівників релігійних організацій

Держетнополітики розпочинає бронювання священнослужителів-працівників релігійних організацій

12:38 17.11.2025
Держетнополітики затвердила перелік афілійованих з РПЦ релігійних організацій в Україні

Держетнополітики затвердила перелік афілійованих з РПЦ релігійних організацій в Україні

17:07 14.11.2025
Апеляційний суд у грудні розглядатиме по суті справу за позовом УПЦ (МП) до Києво-Печерської лаври щодо розірвання договору оренди

Апеляційний суд у грудні розглядатиме по суті справу за позовом УПЦ (МП) до Києво-Печерської лаври щодо розірвання договору оренди

15:23 14.11.2025
Голова Держетнополітики спростовує заяви про підготовку законопроєкту, який сприятиме русифікації публічного простору

Голова Держетнополітики спростовує заяви про підготовку законопроєкту, який сприятиме русифікації публічного простору

17:46 13.11.2025
Держетнополітики 14 листопада розпочне вивчення можливих зв’язків однієї з церков Одеської єпархії із забороненою організацією

Держетнополітики 14 листопада розпочне вивчення можливих зв’язків однієї з церков Одеської єпархії із забороненою організацією

10:57 11.11.2025
Держетнополітики просить суд припинити діяльність Корецького монастиря (МП)

Держетнополітики просить суд припинити діяльність Корецького монастиря (МП)

14:30 10.11.2025
Держетнополітики подала апеляцію на відмову у застосуванні заходів забезпечення позову у справі про припинення діяльності УПЦ (МП)

Держетнополітики подала апеляцію на відмову у застосуванні заходів забезпечення позову у справі про припинення діяльності УПЦ (МП)

17:39 30.10.2025
Суд оголосив перерву у справі про припинення діяльності УПЦ (МП) до 11 грудня

Суд оголосив перерву у справі про припинення діяльності УПЦ (МП) до 11 грудня

13:35 29.10.2025
Суд відмовив Держетнополітики у задоволенні заходів забезпечення позову у справі про припинення діяльності УПЦ (МП)

Суд відмовив Держетнополітики у задоволенні заходів забезпечення позову у справі про припинення діяльності УПЦ (МП)

ВАЖЛИВЕ

Шмигаль за результатами "Рамштайн" розповів про нові зобов'язання партнерів щодо підтримки України

в Україну з РФ та ТОТ повернулись 15 українців за процедурою взаємного возз’єднання сімей – зустріч Лубінця і Москалькової

Україна та партнери профінансують контракти для військових, які захочуть лишитися в армії після війни – Зеленський

Україна хотіла б отримати EUR40-45 млрд з активів РФ вже у 2026р та використати їх виключно на відновлення - Зеленський

Україна розглядає членство в ЄС як частину гарантій безпеки з боку країн Європи - Зеленський

ОСТАННЄ

Ворог окупував Серебрянку та просунувся у Бахмутському районі на Донеччині – DeepState

Україна і Польща визначили плани пошуково-ексгумаційних робіт на 2026р

Зеленський зустрівся з воїнами, які проходять реабілітацію у Нідерландах

Росіяни атакували південь Одещини, обійшлося без постраждалих – ОВА

Свириденко: 2 млн дітей по всій країні отримують у школах безкоштовне гаряче харчування

В Словаччині перекинувся пасажирський автобус з українцями на борту - МЗС

PlayCity відмовило у запуску казино в готелі "Прем’єр Палац"

Десантники відбили механізований штурм ворога на покровському напрямку – ДШВ

САП: Касаційний суд лишив в силі вирок нардепу Сольвару

Рада гармонізувала українське та європейське законодавство в галузі ветеринарії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА