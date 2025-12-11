УПЦ (МП) намагається затягувати судові процеси - голова Держетнополітики

Голова Державної служби України з етнополітики і свободи совісті Віктор Єленський заявляє, що Українська православна церква (Московського патріархату) намагається затягувати судові процеси.

"Керівництво УПЦ, за словами Єленського, відмовилося виконувати припис і намагається затягувати судові процеси. Він наголосив, що держава не вимагає нічого, що суперечить вірі чи традиції — мова йде тільки про припинення залежності від структури, яка підтримує війну проти України", - йдеться в повідомленні відомства по результатам участі Єленського в дискусії "Діалог Церкви, держави та суспільства: шляхи до порозуміння".

Він нагадав, що Держетнополітики виявила ознаки афіліації УПЦ (МП) з Російською православною церквою (РПЦ) та видала припис усунути ці зв’язки.

Голова відомства зазначив, що вимоги стосувалися не віровчення й не богослужбової практики, а виключно юридичних і організаційних моментів — фактичного виходу з підпорядкування Москві, інформування вірян, припинення участі в органах РПЦ та відмови від статуту, який формально прив’язує УПЦ (МП) до російської церковної структури.

Як повідомлялося, у серпні 2024 року Верховна Рада ухвалила закон "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій", що забороняє діяльність в Україні релігійних організацій, афілійованих із РПЦ.

20 травня Держетнополітики почала дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості УПЦ (МП) з забороненою іноземною релігійною організацією.

9 липня Держетнополітики заявила, що виявила ознаки афілійованості УПЦ (МП) з Російською православною церквою (РПЦ), діяльність якої в Україні заборонено.

17 липня Держетнополітики винесено УПЦ (МП) припис про усунення до 18 серпня порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації, а також затвердила перелік релігійних організацій, які входять до структури або пов’язані з УПЦ (МП).

Пізніше УПЦ (МП) надіслала лист до Держетнополітики з роз’ясненням позиції щодо статусу Церкви, а також заявила, що припис є втручанням у внутрішнє життя церкви і не може бути виконаний.

27 серпня Держетнополітики визнало УПЦ (МП) афілійованою з РПЦ. Згідно з законом "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій", УПЦ (МП) через 60 днів достроково позбудеться права на користування державним і комунальним майном.

29 серпня Держетнополітики подала позов до суду про припинення діяльності УПЦ (МП), яка визнана афілійованою з РПЦ. Також суд просять передати державі її майно, кошти та інші активи, крім культового.

18 вересня суд відмовив УПЦ (МП) у застосуванні заходів забезпечення позову у справі про припинення діяльності Церкви. 29 жовтня Касаційний адмінсуд у складі Верховного суду підтвердив рішення першої інстанції і відмовив УПЦ (МП) у задоволенні апеляції щодо заяви про застосування заходів забезпечення позову. 22 жовтня суд відмовив Держетнополітики у задоволенні заходів забезпечення позову у справі про припинення діяльності УПЦ(МП). У листопаді Держетнополітики подала апеляцію на відмову.

УПЦ (МП) в свою чергу просить суд визнати протиправним і скасувати наказ Держетнополітики про визнання Церкви афілійованою з РПЦ. Також УПЦ (МП) подала до суду зустрічний позов у справі про припинення діяльності Церкви.

11 грудня Шостий апеляційний адміністративний суд відклав на невизначений термін розгляд справи за позовом Держетнополітики про припинення діяльності УПЦ (МП).