Держетнополітики затвердила перелік афілійованих з РПЦ релігійних організацій в Україні

Фото: https://inok.info/monasteries

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті затвердила перелік релігійних організацій в Україні, афілійованих з іноземною релігійною організацією, діяльність якої заборонена на території України.

Згідно з повідомленням Держетнополітики, до переліку включено такі релігійні організації: Київська митрополія Української православної церкви; Корецький Свято-Троїцький жіночий ставропігійний монастир Московського патріархату.

"Зазначені релігійні організації визнано афілійованими з іноземною релігійною структурою, діяльність якої заборонена в Україні, що передбачає правові наслідки, визначені законом", - додали у відомстві.

Як повідомлялося, 9 травня Кабінет міністрів затвердив порядок проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості релігійної організації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена, а також порядок розгляду питання щодо підтвердження фактів використання релігійної організації для пропаганди ідеології "русского міра".

Українська православна церква (Московського патріархату) оскаржила в суді постанову уряду про затвердження порядку проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості релігійної організації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена.

В липні Держетнополітики заявила, що виявила ознаки афілійованості УПЦ (МП) з Російською православною церквою (РПЦ), діяльність якої в Україні заборонено. А також затвердила перелік релігійних організацій, які входять до структури або пов’язані з УПЦ (МП). 27 серпня Держетнополітики визнало УПЦ (МП) афілійованою з РПЦ.

В кінці жовтня Держетнополітики виявила ознаки афілійованості Корецького монастиря (МП) з Російською православною церквою (РПЦ).

14 листопада Держетнополітики розпочало проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості Єпархіального управління Одеської єпархії Російської православної церкви закордоном з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена.