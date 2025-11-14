Інтерфакс-Україна
Події
17:07 14.11.2025

Апеляційний суд у грудні розглядатиме по суті справу за позовом УПЦ (МП) до Києво-Печерської лаври щодо розірвання договору оренди

Північний апеляційний господарський суд у грудні розпочне розгляд по суті апеляції по справі за позовом Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Української православної церкви (Московського патріархату) до Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо незаконності одностороннього розірвання договору оренди.

"Понад 3 роки представники монастиря УПЦ завалюють суддів додатковими заявами й клопотаннями, аби безкінечно затягувати процес. Ми невпинно працюємо над цим у правовому судовому полі. Це складно, страссово. Ми маємо шалений тиск. Та вчора відбулася наша перемога. Суд нарешті відхилив усі безпідставні клопотання", - написала в.о. генерального директора заповідника "Києво-Печерська лавра" Світлана Котляревська в мережі Facebook.

За її словами, зокрема судом було: розглянуто та відмовлено у задоволенні клопотання монастиря УПЦ (МП) про відвід судді; розглянуто та відмовлено у задоволенні заяви судді про самовідвід; розглянуто та відмовлено у клопотанні монастиря УПЦ (МП) про зупинення провадження у справі до вирішення іншої справи, яка направлена на розгляд Європейського суду з прав людини (стосується визнання келій житлом); розглянуто та відмовлено у задоволенні клопотання монастиря УПЦ (МП) про зупинення розгляду справи до розгляду справи за позовом Державної служба України з етнополітики та свободи совісті до Київської митрополії УПЦ (МП); розглянуто апеляційні скарги та закрито апеляційні провадження за апеляційними скаргами певних монахів.

"Суд оголосив про перехід справи до розгляду по суті. Чекаємо наступного засідання. Що це означає для Лаври? Що вперше, за понад роки судових засідань, наступне буде розглядом справи по суті. Тобто ми наближаємось до повноцінного фінального рішення. А значить, вперше за такий довгий час Лавра має шанс отримати законний і справедливий результат, який чекає дуже багато людей", - додала Котляревська.

В свою чергу, адвокат УПЦ (МП) Микита Чекман уточнив в телеграм-каналі, що наступне засідання відбудеться 18 грудня 2025 року.

Як повідомлялося, з 29 березня 2023 року Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ (МП). Того самого дня Господарський суд Києва відкрив провадження за позовом Свято-Успенської Києво-Печерської лаври УПЦ (МП) до заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо незаконного розірвання договору оренди, а в самій УПЦ (МП) заявили, що не мають наміру виселятися з лаври до завершення судового розгляду. 9 серпня 2023 року суд визнав законним розірвання договору між монастирем УПЦ (МП) і заповідником "Києво-Печерська лавра".

11 серпня Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" тимчасово припинив доступ на територію Нижньої лаври всіх відвідувачів.

