17:02 19.08.2025

Проєкт Програми дій уряду: 100% договорів користування Києво-Печерською лаврою буде відповідати вимогам держбезпеки до кінця 2026р

Проєкт Програми дій уряду передбачає, що до кінця 2025 року буде впроваджено правові механізми для недопущення використання Києво-Печерської лаври, структурами, пов’язаними з державою-агресором.

Згідно з положеннями проєкту Програми дій, яка стосується Міністерства культури і стратегічних комунікацій, уряд планує формувати інституційні механізми вшанування пам'яті героїв України та забезпечує національний інтерес в управлінні та використанні об’єктів культурної спадщини національного значення відповідно до потреб державної безпеки.

Зокрема, до 31 грудня 2025 року буде розроблено і впроваджено правові механізми для недопущення використання об’єктів культурної спадщини, зокрема Києво-Печерської лаври, структурами, пов’язаними з державою-агресором.

Очікується, до кінця 2026 року 100% договорів користування Києво-Печерською лаврою буде приведено у відповідність до законодавства з урахуванням вимог державної безпеки. 

Крім того, до 31 жовтня 2025 року передбачено створено Міжвідомчу робочу групу щодо повернення культурних цінностей України.

 

