17:56 22.12.2025

Уряд спростив для виробників підтвердження локалізації в публічних закупівлях

Українські виробники зможуть швидше і простіше підтверджувати вітчизняне походження своєї продукції для участі в публічних закупівлях - уряд визначив оптимальний перелік документів, який є необтяжливим для бізнесу і забезпечує підвищений рівень захисту від недобросовісної конкуренції, повідомило Міністерство економіки, довкілля і сільського господарства.

Відомство уточнило, що відповідне рішення кабінет Міністрів ухвалив на засіданні у п`ятницю.

"Після посилення вимог до локалізації ми продовжили діалог з українськими виробниками і отримали низку звернень щодо практичного застосування нових правил. У відповідь уряд ухвалив рішення оптимізувати процедури підтвердження локалізації — без втрати контролю, але з меншим навантаженням для виробників. Це дасть змогу захистити вітчизняного виробника від недобросовісної конкуренції, створити умови для ефективного виробництва якісних товарів і водночас забезпечити безперебійне постачання критично важливого обладнання в умовах війни", — розповів заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.

В Мінекономіки зауважили, що буде спрощено подання податкової звітності: виробники подаватимуть податковий розрахунок без додатків замість окремої форми 4ДФ, а також скасовується вимога подавати протокол випробувань зразка товару, що зменшує кількість дублюючих документів.

Як повідомлялося, в жовтні 2025 року уряд посилив вимоги до підтвердження локалізації у публічних закупівлях, розширивши перелік обов’язкових документів та інструментів перевірки.

Локалізація в публічних закупівлях — це вимога мінімальної частки української складової в собівартості товарів, які закуповуються відповідно до закону "Про публічні закупівлі". У 2025 році — не менше 25%, у 2026 році — 30%. Надалі вимога зростатиме на 5% щороку, поки не досягне 40%. Вона забезпечує спрямування державних коштів на підтримку національного виробництва, створення робочих місць і розвиток промисловості. 

Кабмін у липні 2025 року розширив перелік товарів переробної промисловості, до яких застосовується вимога щодо мінімального ступеня локалізації під час публічних закупівель. Наразі це 128 видів товарів. Вимога локалізації діє для закупівель від 200 тис. грн.

Вимога локалізації не поширюється на товари, вироблені в країнах — учасницях Угоди СОТ про публічні закупівлі (GPA), зокрема в країнах ЄС, США, Японії, Південній Кореї, Великій Британії та інших.

Вимога локалізації є складовою політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні", яка направлена на стимулювання реального сектору економіки, розвиток промисловості, інвестицій та несировинного експорту.

