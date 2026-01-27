Мінекономіки закликає військові частини звертатися до Держпродспоживслужби у разі поставок неякісного харчування

Військові частини мають інформувати Державну службу щодо питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) у разі виявлення ознак постачання неякісних або небезпечних харчових продуктів до підрозділів, зазначило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України в повідомленні на своєму сайті, закликаючи їх до співпраці у цьому питанні.

Відомство нагадало, що наприкінці 2025 року для посилення контролю за якістю та безпечністю харчових продуктів, що які постачаються для військовослужбовців Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби, Кабінет Міністрів ухвалив постанову №1410, що надала Держпродспоживслужбі право проводити позапланові заходи державного контролю щодо постачальників харчових продуктів на підставі звернень Міноборони, Нацгвардії або Адміністрації ДПСУ.

Як пояснили в міністерстві, скаржитися варто у випадку, якщо є підозра на постачання продуктів, які не відповідають вимогам безпечності та якості і можуть становити загрозу для здоров’я військовослужбовців або впливати на обороноздатність держави. У разі підтвердження таких фактів держава вживатиме необхідних заходів реагування: від вилучення небезпечної продукції до притягнення винних до відповідальності.