Події
20:12 27.01.2026

Сибіга анонсував призначення спецпредставника для контактів з демократичними білоруськими силами

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про новий системний підхід у відносинах з білоруською демократичною опозицією та анонсував призначення спецпредставника, уповноваженого для контактів з демократичними білоруськими силами.

"Білоруський трек потребує окремої системної політики. Я приверну вашу увагу до виступу президента України у Вільнюсі: майже третина промови була присвячена білоруському питанню. І для нас дійсно важливо зберігати відносини з представниками демократичної Білорусі", - сказав він в інтерв'ю "Європейській правді".

"Ми віримо, що настане час, і Білорусь – демократична Білорусь – стане четвертим учасником Люблінського трикутника", додав Сибіга.

За його словами, президент України Володимир Зеленський дав йому доручення призначити спецпредставника по Білорусі. "Ближчим часом внесу кандидатуру на розгляд. Назву цієї посади ми ще визначаємо, але це буде посадовець, уповноважений для контактів з демократичними білоруськими силами".

 

