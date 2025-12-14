Інтерфакс-Україна
Події
19:39 14.12.2025

МЗС України вітає звільнення 123 політв’язнів у Білорусі, серед них - п’ятеро українців

Міністерство закордонних справ України вітає звільнення 123 політичних в’язнів, серед яких п’ятеро українців, з білоруських тюрем, яке відбулося 13 грудня 2025 року, повідомили в пресслужбі МЗС.

"Визволення людей, яких кинули за ґрати лише за прагнення бути вільними, стало можливим завдяки спільним зусиллям Сполучених Штатів Америки, особисто президента Дональда Трампа, всієї демократичної спільноти, всіх правозахисників і неурядових організацій, які багато років не полишали боротьби за їхню волю", - йдеться в повідомленні.

У МЗС сподіваються, що визволення політвʼязнів наближатиме і визволення Білорусі як країни, яка "багато років перебуває під васальним управлінням Москви та в неволі режиму Лукашенка, який зокрема використовує людей як живий товар для обміну на політичні індульгенції".

У МЗС висловили переконання, що Білорусь зрештою повернеться у природне становище вільної, демократичної європейської країни. "Цьому допоможуть й нинішні звільнені – від лауреата Нобелівської премії, громадських та політичних діячів до звичайних волелюбних людей", - сказано в повідомленні.

"Олександру Лукашенку та всім причетним до масових порушень прав людини в Білорусі не уникнути відповідальності за всі скоєні злочини як щодо білоруських громадян і Білорусі, так і щодо України та українського народу", - зазначили у відомстві.

МЗС висловило подяку Координаційному центру з питань поводження з військовополоненими за сприяння у проведенні цієї важливої гуманітарної операції.

 

Теги: #білорусь #політвязні #мзс

