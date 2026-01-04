Інтерфакс-Україна
Події
20:17 04.01.2026

Зеленський анонсував європейські зустрічі для посилення захисту України та наближення завершення війни

1 хв читати
Зеленський анонсував європейські зустрічі для посилення захисту України та наближення завершення війни
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент Володимир Зеленський анонсував наступного тижня зустрічі в Європі, які мають стати для України ще одним внеском у захист і у наближення закінчення війни.

"Готуємось уже й до наступного дипломатичного тижня – будуть зустрічі в Європі, які мають стати для України ще одним внеском у наш захист і в наближення закінчення війни", - сказав він у вечірньому відеозверненні в неділю.

Президент зазначив, що Україна підготується до обох варіантів подальшого розвитку подій. "Дипломатія, яку ми забезпечуємо, чи подальша активна оборона, якщо тиску партнерів на Росію виявиться недостатньо. Україна прагне миру. Але сили своєї Україна нікому не віддасть. Я дякую всім, хто працює на нашу державу і хто захищає Україну, як себе самого", - наголосив Зеленський.

 

Теги: #зустрічі #європа #зеленський

