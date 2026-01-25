Інтерфакс-Україна
21:28 25.01.2026

Понад 800 тис. абонентів у Києві без світла, Міненерго спрямувало додаткові 50 тонн дизелю для роботи генераторів - Шмигаль

У Києві понад 800 тис. абонентів залишається без електроенергії, а з резервів Міненерго вирішили скерувати додатково 50 тонн дизелю для роботи великих генераторів для живлення критичних об'єктів і будинків, повідомив перший віцепрем'єр-міністр енергетики Денис Шмигаль.

"Ухвалили рішення з резервів Міненерго скерувати в столицю додатково 50 тонн дизелю для роботи великих генераторів, які живлять критичні об'єкти і будинки. За даними Мінрозвитку, упродовж дня над ліквідацією наслідків російських атак працювали 166 бригад. У нічний час роботу продовжать 74 бригади", - написав він у телеграмі.

Шмигаль зазначив, що у столиці діють екстрені відключення через значний дефіцит електроенергії, тож понад 800 тисяч абонентів залишаються без світла.

Також тривають роботи з відновлення теплопостачання. У неділю в Київ надійшли дві когенераційні установки.

"Наступного тижня очікуємо поставку ще двох таких установок. Залучаємо допомогу з регіонів: вже завтра прибувають ще 17 бригад із Чернігова, Тернополя, Полтави та Вінниці. У разі потреби готові додати ще 20 бригад", - додав міністр.

 

