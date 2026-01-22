Литва відправляє в Україну понад 90 генераторів - уряд

Литва надсилає в Україну понад 90 генераторів для забезпечення роботи опалення, електроенергії та критично важливої інфраструктури, повідомила прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінєнє.

"Українці стикаються з серйозною нестачею електроенергії та опалення через безперервні обстріли Росією енергетичної інфраструктури – навмисної, жорстокої стратегії, яка використовується щозими з початку війни, цього разу з особливою інтенсивністю та безрозсудністю. Литва надсилає понад 90 генераторів для забезпечення роботи опалення, електроенергії та критично важливої інфраструктури", — написала вона у соціальній мережі Х.

Премʼєрка наголосила, що Литва твердо стоїть на боці України.

"У День Соборності України ми надсилаємо тепло з Литви – генератори електроенергії вартістю понад 2 мільйони євро. Литва підтримує Україну. Слава Україні!", – написав міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс у соцмережі Х.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга також повідомив, що мав розмову з литовським колегою та другом Кястутісом Будрісом, подякував за оголошену допомогу.

"Щиро вдячний за важливу новину про те, що Литва надає Україні вкрай необхідну додаткову енергетичну допомогу — велику кількість генераторів для зміцнення нашої стійкості.

"Це життєво важлива та своєчасна допомога", – написав Сибіга.

Він поінформував свого колегу про ситуацію на полі бою та останню динаміку мирних переговорів.

Міністри домовилися про подальші контакти на різних рівнях і скоординували позиції напередодні міжнародних заходів, що відбудуться наступного тижня.

Окрему увагу вони приділили наступним крокам у просуванні інтеграції України до ЄС.

"У цей символічний день — День Соборності України — я висловив Кястутісу вдячність за його особисті зусилля на підтримку України та привітав його з нагородженням орденом "За заслуги" від президента Володимира Зеленського", – зазначив Сибіга.