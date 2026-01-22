Інтерфакс-Україна
Події
18:19 22.01.2026

Литва відправляє в Україну понад 90 генераторів - уряд

2 хв читати

Литва надсилає в Україну понад 90 генераторів для забезпечення роботи опалення, електроенергії та критично важливої інфраструктури, повідомила прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінєнє.

"Українці стикаються з серйозною нестачею електроенергії та опалення через безперервні обстріли Росією енергетичної інфраструктури – навмисної, жорстокої стратегії, яка використовується щозими з початку війни, цього разу з особливою інтенсивністю та безрозсудністю. Литва надсилає понад 90 генераторів для забезпечення роботи опалення, електроенергії та критично важливої інфраструктури", — написала вона у соціальній мережі Х.

Премʼєрка наголосила, що Литва твердо стоїть на боці України.

"У День Соборності України ми надсилаємо тепло з Литви – генератори електроенергії вартістю понад 2 мільйони євро. Литва підтримує Україну. Слава Україні!", – написав міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс у соцмережі Х.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга також повідомив, що мав розмову з литовським колегою та другом Кястутісом Будрісом, подякував за оголошену допомогу.

"Щиро вдячний за важливу новину про те, що Литва надає Україні вкрай необхідну додаткову енергетичну допомогу — велику кількість генераторів для зміцнення нашої стійкості.

"Це життєво важлива та своєчасна допомога", – написав Сибіга.

Він поінформував свого колегу про ситуацію на полі бою та останню динаміку мирних переговорів.

Міністри домовилися про подальші контакти на різних рівнях і скоординували позиції напередодні міжнародних заходів, що відбудуться наступного тижня.

Окрему увагу вони приділили наступним крокам у просуванні інтеграції України до ЄС.

"У цей символічний день — День Соборності України — я висловив Кястутісу вдячність за його особисті зусилля на підтримку України та привітав його з нагородженням орденом "За заслуги" від президента Володимира Зеленського", – зазначив Сибіга.

Теги: #генератори #литва

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:33 22.01.2026
Оператори мобільного зв’язку закупили більше 15 тис. генераторів для резервного живлення - Свириденко

Оператори мобільного зв’язку закупили більше 15 тис. генераторів для резервного живлення - Свириденко

20:50 21.01.2026
З Польщі до Києва їде 400 генераторів різних типів - посол

З Польщі до Києва їде 400 генераторів різних типів - посол

12:58 21.01.2026
Україна у 2025 р. збільшила імпорт електрогенераторів у 2,3 раза, акумуляторів – на 55%

Україна у 2025 р. збільшила імпорт електрогенераторів у 2,3 раза, акумуляторів – на 55%

12:51 19.01.2026
"Тепло з Польщі для Києва": за 4 дні зібрано вже понад $830 тис

"Тепло з Польщі для Києва": за 4 дні зібрано вже понад $830 тис

11:44 19.01.2026
Петиція щодо контролю за шумом генераторів в Києві не набрала необхідних для розгляду голосів

Петиція щодо контролю за шумом генераторів в Києві не набрала необхідних для розгляду голосів

16:17 17.01.2026
Шмигаль: Литва готує урядове рішення про виділення додаткової енергетичної допомоги для України

Шмигаль: Литва готує урядове рішення про виділення додаткової енергетичної допомоги для України

15:12 15.01.2026
Масове використання генераторів не впливає на ціну палива – директор А-95

Масове використання генераторів не впливає на ціну палива – директор А-95

20:20 13.01.2026
Шістнадцятирічна дівчина постраждала внаслідок ворожого удару по Харкову

Шістнадцятирічна дівчина постраждала внаслідок ворожого удару по Харкову

20:19 13.01.2026
Понад 4,5 тис джерел резервного живлення придбано в Києві за програмами співфінансування - КМДА

Понад 4,5 тис джерел резервного живлення придбано в Києві за програмами співфінансування - КМДА

23:33 12.01.2026
У Дніпрі до житлових будинків підключають мобільні генератори - мер

У Дніпрі до житлових будинків підключають мобільні генератори - мер

ВАЖЛИВЕ

ЄС виділив перші €10 млн для створення нового Спеціального трибуналу для переслідування російських лідерів - Каллас

ЄС виділив перші €10 млн для створення нового Спеціального трибуналу для переслідування російських лідерів - Каллас

Президент України поїхав з Давосу

У складі української делегації в ОАЕ будуть Умєров, Кислиця, Буданов і Гнатов – Зеленський

Втрати Росії за рік зросли з 14 тис. до 35 тис. на місяць за мобілізації 43 тис. - Зеленський

ОСТАННЄ

Оперативний резерв росіян зазнав відчутних втрат у Покровську і Мирнограді - Сирський

Прем’єр-міністр Ірландії говорить про важливість запобігти ескалації у відносинах США та Європи

ПРООН підготувала 40 фахівців із гуманітарного розмінування, вони працюватимуть на Харківщині

Ресторан "Мусафір" працюватиме у нічному режимі

Туск: наші відносини з США у кризі, ми маємо їх захистити

В СБУ повідомили про ураження нафтового терміналу "Таманьнафтогаз" у Краснодарському краї РФ

ЄС виділив перші €10 млн для створення нового Спеціального трибуналу для переслідування російських лідерів - Каллас

ЄС виділив перші €10 млн для створення нового Спеціального трибуналу для переслідування російських лідерів - Каллас

Президент України поїхав з Давосу

Понад чверть мільйона захисників отримали статус УБД у 2025 році

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА