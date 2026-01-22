Понад чверть мільйона захисників отримали статус УБД у 2025 році

За підсумками 2025 року статус учасника бойових дій (УБД) в системі Міноборони та Збройних силах України отримала 250 781 особа, майже половина рішень була ухвалена автоматично – поза роботою відповідних комісій.

Як повідомив Департамент соціального забезпечення, протягом року "спостерігалася стійка тенденція до переходу від паперового документообігу до цифрового". У січні 2025 року в автоматичному режимі було надано лише 480 статусів, а у листопаді цей показник сягнув 25 733 рішень за місяць.

Автоматичне надання статусу учасника бойових дій здійснюється відповідно до Порядку надання в автоматичному режимі статусу учасника бойових дій, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 10 вересня 2024 року №1041.

У Міноборони також нагадали про алгоритм дій: уповноважена особа військової частини вносить дані про виконання військовослужбовцем бойових (спеціальних) завдань до Єдиного державного реєстру ветеранів війни (ЄДРВВ). Згідно з нормативами, це має бути зроблено у п’ятиденний термін після початку виконання відповідного завдання. Система автоматично перевіряє, опрацьовує дані та присвоює статус УБД при наявності необхідного обсягу інформації. Військовослужбовцю не потрібно писати рапорти чи збирати первинні документи (довідки, витяги з наказів тощо) для подання на комісію.

Отриманий статус відображається у державних реєстрах, що дає право на генерацію електронного посвідчення (зокрема, засобами порталу "Дія") або отримання витягу з реєстру у ЦНАП.