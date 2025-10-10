Інтерфакс-Україна
Події
11:25 10.10.2025

Уряд підтримує ідею запровадження "нульового" розмитнення авто для УБД, але потрібно шукати джерело видатків - Свириденко

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявляє, що уряд підтримує ідею запровадження "нульового" розмитнення авто для учасників бойових дій (УБД), але на це потрібно шукати джерело видатків.

"По "нульовому" розмитненню. Ми підтримуємо цю ідею, але питання в джерелі. Знайти правильне джерело в умовах обмеженого ресурсу, який повністю спрямований на те, щоб  забезпечити виплату зарплат, виплату одноразової допомоги для загиблих і для сімей, в ситуації, коли нам потрібно забезпечуватися сектор безпеки і оборони дронами, діпстрайками і всім необхідним для продовження боротьби", - сказала Свириденко під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п’ятницю, відповідаючи на питання про перспективу запровадження "нульового" розмитнення для учасників бойових дій на одне авто з обмеженнями по ціні.

Вона додала, що якщо така можливість буде, то уряд забезпечить таке рішення, бо на рівні ідеї підтримує її.

Теги: #убд #свириденко #уряд #розмитнення

