Свириденко: Понад 50% озброєння у війську - українського виробництва

Понад 50% озброєння в українському війську вітчизняного виробництва, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"В жовтні 25-го року президент казав, що Україна має вийти на показ не менше 50% власної зброї на фронті. Станом на зараз, понад 50% озброєння в українському війську – саме українського виробництва. Якщо взяти всі наші видатки на закупівлю зброї і техніки в 25-му році, понад 75% коштів було сприймоване на закупівлю саме у українських виробників", - сказала Свириденко журналістам в пʼятницю.

Вона додала, що план на 2026-й рік - подальше нарощування частки української зброї на фронті і підвищення спроможності України самостійно забезпечити свою оборону.

"Ми дуже вдячні всім нашим виробникам, всім нашим зброярам, як державним, так і приватним… Вони постійно на контакті з військовими, вони постійно працюють над тим, щоб збільшити виробничі можливості і підвищити ефективність за рахунок постійної адаптації до змін умов на полі бою", - додала премʼєр.