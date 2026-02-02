Облрада: Удари по трасах за Павлоградом та атаки на Тернівку не випадкові - загроза для людей і економіки Дніпропетровщини

Російські удари по трасах за Павлоградом та атаки на Тернівку і Павлоград не є випадковими і створюють серйозну загрозу для мешканців та економіки Дніпропетровщини, повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.

"Логістичні маршрути на Донеччину, дороги, якими щодня їдуть на роботу тисячі людей - шахтарі "Павлоградвугілля", енергетики, працівники підприємств. Звичайні люди у службових автобусах", - зазначив Лукашук.

За його словами, західний Донбас, зокрема Павлоградський район, є "вугільним серцем України", де видобувається близько 80% поточного вугілля країни, функціонує промисловість і тисячі робочих місць. "Кожен удар по цих маршрутах - це одночасно удар і по логістиці, і по економіці всієї Дніпропетровщини, і по людях, які просто їдуть заробляти на життя", - підкреслив очільник області в Телеграм-каналі ранком понеділка.

Лукашук також зазначив, що Тернівка, розташована за 65-68 км від лінії фронту, ще недавно вважалася тилом, а нині стає "зоною постійної загрози від ударних дронів".