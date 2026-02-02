Інтерфакс-Україна
Події
09:02 02.02.2026

Облрада: Удари по трасах за Павлоградом та атаки на Тернівку не випадкові - загроза для людей і економіки Дніпропетровщини

1 хв читати
Облрада: Удари по трасах за Павлоградом та атаки на Тернівку не випадкові - загроза для людей і економіки Дніпропетровщини

Російські удари по трасах за Павлоградом та атаки на Тернівку і Павлоград не є випадковими і створюють серйозну загрозу для мешканців та економіки Дніпропетровщини, повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.

"Логістичні маршрути на Донеччину, дороги, якими щодня їдуть на роботу тисячі людей - шахтарі "Павлоградвугілля", енергетики, працівники підприємств. Звичайні люди у службових автобусах", - зазначив Лукашук.

За його словами, західний Донбас, зокрема Павлоградський район, є "вугільним серцем України", де видобувається близько 80% поточного вугілля країни, функціонує промисловість і тисячі робочих місць. "Кожен удар по цих маршрутах - це одночасно удар і по логістиці, і по економіці всієї Дніпропетровщини, і по людях, які просто їдуть заробляти на життя", - підкреслив очільник області в Телеграм-каналі ранком понеділка.

Лукашук також зазначив, що Тернівка, розташована за 65-68 км від лінії фронту, ще недавно вважалася тилом, а нині стає "зоною постійної загрози від ударних дронів".

Теги: #дніпропетровська_область #атаки_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:03 25.01.2026
Зеленський: За тиждень Росія випустила понад 1,7 тис. дронів, 1,3 тис. авіабомб і 69 ракет

Зеленський: За тиждень Росія випустила понад 1,7 тис. дронів, 1,3 тис. авіабомб і 69 ракет

08:30 22.01.2026
Через атаки БпЛА на Дніпропетровщині постраждали дві людини, пошкоджені будинки та авто - ОВА

Через атаки БпЛА на Дніпропетровщині постраждали дві людини, пошкоджені будинки та авто - ОВА

13:31 21.01.2026
Масові відключення 40-60% інфраструктури наразі фіксуються у 9 областях – "Київстар"

Масові відключення 40-60% інфраструктури наразі фіксуються у 9 областях – "Київстар"

12:40 20.01.2026
РФ з жовтня-2025 пошкодила 8,5 ГВт енергогенерації України, потрібно допомоги на $1 млрд – міністр економіки

РФ з жовтня-2025 пошкодила 8,5 ГВт енергогенерації України, потрібно допомоги на $1 млрд – міністр економіки

10:52 17.01.2026
Через нічну атаку РФ знеструмлені споживачі на Одещині та Київщині, графіки не діють - Міненерго

Через нічну атаку РФ знеструмлені споживачі на Одещині та Київщині, графіки не діють - Міненерго

17:29 07.01.2026
Військові РФ вчергове атакувати енергетиків "ДТЕК" на Дніпропетровщині

Військові РФ вчергове атакувати енергетиків "ДТЕК" на Дніпропетровщині

19:06 06.01.2026
Окупанти завдали ракетного удару по Криворіжжю, на Синельниківщині дроном поранено двох людей – ОВА

Окупанти завдали ракетного удару по Криворіжжю, на Синельниківщині дроном поранено двох людей – ОВА

18:45 26.12.2025
Окупанти атакували три райони Дніпропетровської області, двоє цивільних поранені, пошкоджені будинки

Окупанти атакували три райони Дніпропетровської області, двоє цивільних поранені, пошкоджені будинки

18:56 23.12.2025
Окупанти обстріляли Нікополь і 4 громади району, постраждала місцева жителька – ОВА

Окупанти обстріляли Нікополь і 4 громади району, постраждала місцева жителька – ОВА

09:27 12.12.2025
Ворожа атака забрала життя жителя Павлограда, ще четверо постраждали

Ворожа атака забрала життя жителя Павлограда, ще четверо постраждали

ВАЖЛИВЕ

"Укренерго" вводить екстрені відключення електроенергії у Києві та Київській області – ДТЕК

Команда України вирушить на тристоронні переговори в ОАЕ ввечері 2 лютого після підготовчої наради — Зеленський

Кількість загиблих шахтарів зросла до 15, постраждалих семеро - ДТЕК оновив свій допис

ДТЕК повідомляє про 13 загиблих та 8 поранених внаслідок атаки РФ на автобус шахтарів на Дніпропетровщині

Загинули 12 осіб, ще 7 постраждали через атаку ворожих БпЛА на Дніпропетровщині

ОСТАННЄ

Повідомлено про підозру посадовцю ДСНС за купівлю непридатних квартир на 20 млн грн держкоштів

"Укренерго" вводить екстрені відключення електроенергії у Києві та Київській області – ДТЕК

У Центрі соціальної адаптації в Чернігівському районі сталася пожежа, поліція розшукує трьох його мешканців

Росія спрямувала БПЛА на тепловоз у Запоріжжі, постраждалих немає

Більше половини українців проти відмови від територій за гарантії безпеки – КМІС

"Укрзалізниця" повідомила про рух поїздів у зонах підвищеного ризику станом на 2 лютого

ПС ЗСУ: 157 ворожих БпЛА знешкоджено, є влучання балістики та 12 безпілотників

Генштаб зафіксував впродовж доби 179 бойових зіткнень

Трамп заявив, що може "врятувати" ООН від фінансового колапсу, однак не підтвердив, чи США сплатять заборгованість

Ворог завдав удари по 35 населених пунктах Запорізької області, поранено 10 людей - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА